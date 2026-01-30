Дмитриев призвал Украину и Европу поддержать мирный план Трампа

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Украине и Европе необходимо полностью поддержать мирный план урегулирования украинского конфликта, а не обвинять друг друга, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.