Дмитриев призвал Украину и Европу поддержать мирный план Трампа - РИА Новости, 30.01.2026
18:36 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/dmitriev-2071323743.html
Дмитриев призвал Украину и Европу поддержать мирный план Трампа
Дмитриев призвал Украину и Европу поддержать мирный план Трампа
Украине и Европе необходимо полностью поддержать мирный план урегулирования украинского конфликта, а не обвинять друг друга, заявил глава РФПИ,... РИА Новости, 30.01.2026
в мире, украина, европа, россия, кирилл дмитриев, владимир зеленский, российский фонд прямых инвестиций, нато, запорожская аэс
В мире, Украина, Европа, Россия, Кирилл Дмитриев, Владимир Зеленский, Российский фонд прямых инвестиций, НАТО, Запорожская АЭС
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Украине и Европе необходимо полностью поддержать мирный план урегулирования украинского конфликта, а не обвинять друг друга, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Ранее Владимир Зеленский пожаловался, что ракеты для систем ПВО Patriot не были вовремя доставлены на Украину из-за не оплаченного Европой транша по инициативе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), предусматривающей быстрые поставки вооружения через взносы стран НАТО.
"Украине и Европе необходимо полностью поддержать мирный план Трампа, а не обвинять друг друга", - написал Дмитриев в соцсети X, комментируя эту новость.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Телеканал ABC со ссылкой на украинского чиновника, близкого к переговорам, ранее сообщал, что переговорная группа Киева передала США свои правки к американскому предложению по урегулированию из 20 пунктов, не изменив их количество, а лишь переработав некоторые из них, затронув вопросы территорий и Запорожской АЭС. Зеленский позднее подтвердил, что предложения плана по урегулированию конфликта на Украине включают 20 пунктов.
Киев хочет воевать. Но появился идеальный способ принудить его к миру
