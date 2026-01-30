Рейтинг@Mail.ru
ФСБ уничтожила украинскую ДРГ на окраинах Димитрова - РИА Новости, 30.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:04 30.01.2026 (обновлено: 09:29 30.01.2026)
ФСБ уничтожила украинскую ДРГ на окраинах Димитрова
ФСБ уничтожила украинскую ДРГ на окраинах Димитрова
Антитеррористическое подразделение "Горыныч" регионального Управления ФСБ России уничтожило украинскую ДРГ на окраинах Димитрова, сообщили в пресс-службе УФСБ... РИА Новости, 30.01.2026
ФСБ уничтожила украинскую ДРГ на окраинах Димитрова

Подразделение ФСБ "Горыныч" уничтожило украинских диверсантов около Димитрова

ДОНЕЦК, 30 янв – РИА Новости. Антитеррористическое подразделение "Горыныч" регионального Управления ФСБ России уничтожило украинскую ДРГ на окраинах Димитрова, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
"Антитеррористическое подразделение "Горыныч" регионального Управления ФСБ России ведёт охоту на диверсионные группы украинских боевиков на окраинах Димитрова. Бойцы ФСБ выследили и уничтожили диверсионно-разведывательную группу противника", – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что противник пытался организовать минную засаду на маршруте движения, предназначенную для российской техники.
Командующие группировками войск "Центр" и "Восток" доложили президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Димитрова в ДНР 27 декабря.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
