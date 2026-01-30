ФСБ уничтожила украинскую ДРГ на окраинах Димитрова

«

"Антитеррористическое подразделение "Горыныч" регионального Управления ФСБ России ведёт охоту на диверсионные группы украинских боевиков на окраинах Димитрова. Бойцы ФСБ выследили и уничтожили диверсионно-разведывательную группу противника", – говорится в сообщении.