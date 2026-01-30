https://ria.ru/20260130/diversanty-2071141280.html
ФСБ уничтожила украинскую ДРГ на окраинах Димитрова
ФСБ уничтожила украинскую ДРГ на окраинах Димитрова - РИА Новости, 30.01.2026
ФСБ уничтожила украинскую ДРГ на окраинах Димитрова
Антитеррористическое подразделение "Горыныч" регионального Управления ФСБ России уничтожило украинскую ДРГ на окраинах Димитрова, сообщили в пресс-службе УФСБ... РИА Новости, 30.01.2026
россия
донецкая народная республика
ФСБ уничтожила украинскую ДРГ на окраинах Димитрова
Подразделение ФСБ "Горыныч" уничтожило украинских диверсантов около Димитрова