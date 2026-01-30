https://ria.ru/20260130/distant-2071284839.html
В Курской области школы и детсады перевели на дистант из-за морозов
В Курской области школы и детсады перевели на дистант из-за морозов - РИА Новости, 30.01.2026
В Курской области школы и детсады перевели на дистант из-за морозов
Школы и детские сады Курской области временно переведут на дистанционное обучение в связи с аномальными холодами до -32 градусов, сообщил губернатор Александр... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T16:19:00+03:00
2026-01-30T16:19:00+03:00
2026-01-30T16:19:00+03:00
общество
курская область
александр хинштейн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149961/85/1499618529_0:150:3000:1838_1920x0_80_0_0_ef633faadb4c5046f1076f921ee874ac.jpg
https://ria.ru/20260130/podrostok-2071195672.html
https://ria.ru/20260130/peterburg-2071273435.html
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149961/85/1499618529_176:0:2825:1987_1920x0_80_0_0_d2ff643e872df986ccc5cb0396894684.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, курская область, александр хинштейн
Общество, Курская область, Александр Хинштейн
В Курской области школы и детсады перевели на дистант из-за морозов
В Курской области школы и детсады перевели на дистант из-за аномальных морозов
КУРСК, 30 янв - РИА Новости. Школы и детские сады Курской области временно переведут на дистанционное обучение в связи с аномальными холодами до -32 градусов, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"На регион наступают аномальные холода: с 31 января по 4 февраля синоптики прогнозируют до –26°С днём и до −32°С ночью. В этой связи поручил временно перевести школы и детские сады Курской области
на дистант. В ближайшие пять дней в регионе будет очень холодно. Конечно, в такие морозы мы не можем рисковать здоровьем наших детей", - сообщил Хинштейн
в своем Telegram-канале
.
Он уточнил, что решение о форме обучения будет приниматься ежедневно, с учётом прогнозов синоптиков.
"Руководители организаций обязаны об этом информировать родителей через официальные сайты и рабочие чаты. Рассчитываю на понимание родителей. Но отправлять детей в такие морозы в сады и школы небезопасно. Также надеюсь, что временный дистант никак не повлияет на качество образовательного процесса, а ребята даже на "удалёнке" будут хорошо учиться и выполнять все задания", - добавил глава региона.