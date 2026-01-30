Рейтинг@Mail.ru
В Курской области школы и детсады перевели на дистант из-за морозов
16:19 30.01.2026
В Курской области школы и детсады перевели на дистант из-за морозов
общество, курская область, александр хинштейн
Общество, Курская область, Александр Хинштейн
Школьные стулья. Архивное фото
КУРСК, 30 янв - РИА Новости. Школы и детские сады Курской области временно переведут на дистанционное обучение в связи с аномальными холодами до -32 градусов, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"На регион наступают аномальные холода: с 31 января по 4 февраля синоптики прогнозируют до –26°С днём и до −32°С ночью. В этой связи поручил временно перевести школы и детские сады Курской области на дистант. В ближайшие пять дней в регионе будет очень холодно. Конечно, в такие морозы мы не можем рисковать здоровьем наших детей", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что решение о форме обучения будет приниматься ежедневно, с учётом прогнозов синоптиков.
"Руководители организаций обязаны об этом информировать родителей через официальные сайты и рабочие чаты. Рассчитываю на понимание родителей. Но отправлять детей в такие морозы в сады и школы небезопасно. Также надеюсь, что временный дистант никак не повлияет на качество образовательного процесса, а ребята даже на "удалёнке" будут хорошо учиться и выполнять все задания", - добавил глава региона.
Общество, Курская область, Александр Хинштейн
 
 
