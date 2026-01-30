Рейтинг@Mail.ru
Посольствам прибалтийских стран в Москве вскоре объявят о решении по ним
04:45 30.01.2026 (обновлено: 05:03 30.01.2026)
Посольствам прибалтийских стран в Москве вскоре объявят о решении по ним
Посольствам прибалтийских стран в Москве вскоре объявят о решении по ним
Посольствам прибалтийских стран в Москве вскоре объявят о решении по ним

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Посольствам прибалтийских стран в ближайшие дни будет объявлено о принятых в их отношении решениях, сообщил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел России Дмитрий Любинский.
"С учетом отсутствия адекватной реакции в ближайшие дни посольствам прибалтийских стран будет объявлено о принятых в отношении этих диппредставительств решениях", - сказал Любинский.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Польша и страны Прибалтики постоянно боятся Россию, заявил Песков
27 января, 09:53
 
