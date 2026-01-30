https://ria.ru/20260130/devushka-2071240499.html
Адвокат: участница аферы с похищением в Красноярске отдала курьеру паспорт
КРАСНОЯРСК, 30 янв - РИА Новости. Восемнадцатилетняя девушка из Сургута, обвиняемая в афере с похищением подростка из Красноярска, под влиянием ситуации передала украденные у его отца 2,5 миллиона рублей курьеру вместе со своим паспортом и банковской картой, сообщила РИА Новости адвокат девушки Наталья Балог.
"По сумме в 31 тысячу рублей, которую Аделина якобы присвоила себе - такую сумму примерно в 20-30 тысяч рублей Аделине сказали взять из общей суммы в 2,5 миллиона рублей. Она визуально взяла несколько купюр, не считая, в тот момент уже несколько дней находясь под влиянием мошенников. Причем передала около 2,5 миллионов рублей в своем личном рюкзаке, как ей и сказали мошенники, под влиянием ситуации забыв о том, что там находятся и ее личные вещи, в том числе зарядка для телефона, паспорт, банковская карта", - сказала собеседница агентства.
По данным следствия, 14-летний подросток ушел из дома в Красноярске
вечером 22 января в сопровождении человека в капюшоне. С заявлением о пропаже сына в полицию обратился отец. На следующий день мальчика нашли в арендованной квартире вместе с 18-летней девушкой, которая приехала из Сургута
. Выяснилось, что подросток по указанию мошенников забрал из дома около 3 миллиона рублей и вместе с девушкой передал их неизвестным.
СК
возбудил против девушки уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ
), а суд арестовал на 1 месяц и 27 суток. Как сообщили РИА Новости в региональном главке ведомства, она взяла себе 30 тысяч из похищенных более чем 2,5 миллионов рублей, остальное отдав курьеру. В пятницу девушке предъявили обвинение, она его не признает.