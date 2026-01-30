Адвокат: участница аферы с похищением в Красноярске отдала курьеру паспорт

"По сумме в 31 тысячу рублей, которую Аделина якобы присвоила себе - такую сумму примерно в 20-30 тысяч рублей Аделине сказали взять из общей суммы в 2,5 миллиона рублей. Она визуально взяла несколько купюр, не считая, в тот момент уже несколько дней находясь под влиянием мошенников. Причем передала около 2,5 миллионов рублей в своем личном рюкзаке, как ей и сказали мошенники, под влиянием ситуации забыв о том, что там находятся и ее личные вещи, в том числе зарядка для телефона, паспорт, банковская карта", - сказала собеседница агентства.