https://ria.ru/20260130/daniya-2071330595.html
Власти Дании депортируют иностранцев, осужденных на срок от года, пишут СМИ
Власти Дании депортируют иностранцев, осужденных на срок от года, пишут СМИ - РИА Новости, 30.01.2026
Власти Дании депортируют иностранцев, осужденных на срок от года, пишут СМИ
Министерство иммиграции Дании в пятницу объявило, что страна будет депортировать иностранцев, приговоренных к тюремному заключению на срок от года, передает... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T19:28:00+03:00
2026-01-30T19:28:00+03:00
2026-01-30T19:28:00+03:00
в мире
дания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154951/65/1549516586_137:0:1911:998_1920x0_80_0_0_7f03f3c6c5b7a6f52cea444529f58d13.jpg
https://ria.ru/20260130/poshliny-2071114357.html
дания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154951/65/1549516586_358:0:1689:998_1920x0_80_0_0_0a5d79e9f9ae9ad143b0800ba71daa81.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дания
Власти Дании депортируют иностранцев, осужденных на срок от года, пишут СМИ
AFP: власти Дании объявили о депортации иностранцев, осужденных на срок от года
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Министерство иммиграции Дании в пятницу объявило, что страна будет депортировать иностранцев, приговоренных к тюремному заключению на срок от года, передает агентство Франс Пресс.
"Иностранные преступники, приговоренные к тюремному заключению сроком не менее одного года за тяжкие преступления, такие как нападение при отягчающих обстоятельствах и изнасилование, должны быть депортированы", - цитирует агентство заявление министерства.
Отмечается, что, согласно действующим законам, в Дании
не была предусмотрена автоматическая депортация таких преступников из-за ограничений со стороны международных конвенций по правам человека.