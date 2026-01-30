Власти Дании депортируют иностранцев, осужденных на срок от года, пишут СМИ

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Министерство иммиграции Дании в пятницу объявило, что страна будет депортировать иностранцев, приговоренных к тюремному заключению на срок от года, передает агентство Франс Пресс.

"Иностранные преступники, приговоренные к тюремному заключению сроком не менее одного года за тяжкие преступления, такие как нападение при отягчающих обстоятельствах и изнасилование, должны быть депортированы", - цитирует агентство заявление министерства.