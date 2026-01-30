Рейтинг@Mail.ru
Власти Дании депортируют иностранцев, осужденных на срок от года, пишут СМИ - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:28 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/daniya-2071330595.html
Власти Дании депортируют иностранцев, осужденных на срок от года, пишут СМИ
Власти Дании депортируют иностранцев, осужденных на срок от года, пишут СМИ - РИА Новости, 30.01.2026
Власти Дании депортируют иностранцев, осужденных на срок от года, пишут СМИ
Министерство иммиграции Дании в пятницу объявило, что страна будет депортировать иностранцев, приговоренных к тюремному заключению на срок от года, передает... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T19:28:00+03:00
2026-01-30T19:28:00+03:00
в мире
дания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154951/65/1549516586_137:0:1911:998_1920x0_80_0_0_7f03f3c6c5b7a6f52cea444529f58d13.jpg
https://ria.ru/20260130/poshliny-2071114357.html
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154951/65/1549516586_358:0:1689:998_1920x0_80_0_0_0a5d79e9f9ae9ad143b0800ba71daa81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дания
В мире, Дания
Власти Дании депортируют иностранцев, осужденных на срок от года, пишут СМИ

AFP: власти Дании объявили о депортации иностранцев, осужденных на срок от года

CC BY-SA 2.0 / Olivier Bruchez / Kronborg CastleЗамок Кронборг в Дании
Замок Кронборг в Дании - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
CC BY-SA 2.0 / Olivier Bruchez / Kronborg Castle
Замок Кронборг в Дании. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Министерство иммиграции Дании в пятницу объявило, что страна будет депортировать иностранцев, приговоренных к тюремному заключению на срок от года, передает агентство Франс Пресс.
"Иностранные преступники, приговоренные к тюремному заключению сроком не менее одного года за тяжкие преступления, такие как нападение при отягчающих обстоятельствах и изнасилование, должны быть депортированы", - цитирует агентство заявление министерства.
Отмечается, что, согласно действующим законам, в Дании не была предусмотрена автоматическая депортация таких преступников из-за ограничений со стороны международных конвенций по правам человека.
Флаг Гренландии на въезде в город Нуук - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
В парламенте Гренландии заявили о пошлинах Дании против острова
Вчера, 02:38
 
В миреДания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала