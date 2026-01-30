Рейтинг@Mail.ru
Дамаск и курды начинают процесс военного и административного объединения - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:28 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/damask-2071218093.html
Дамаск и курды начинают процесс военного и административного объединения
Дамаск и курды начинают процесс военного и административного объединения - РИА Новости, 30.01.2026
Дамаск и курды начинают процесс военного и административного объединения
Командование курдских формирований "Сирийских демократических сил" (СДС) достигли соглашения с Дамаском о полном прекращении огня, отводе сирийской армии с... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T13:28:00+03:00
2026-01-30T13:28:00+03:00
в мире
эль-хасаке
сирия
дамаск (город)
сирийские демократические силы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0c/2016432848_0:10:3071:1737_1920x0_80_0_0_871dc678c9933045ad2c72881d6a8b8c.jpg
https://ria.ru/20260119/siriya-2068669582.html
https://ria.ru/20260129/lavrov-2071061101.html
https://ria.ru/20260118/siriya-2068645704.html
эль-хасаке
сирия
дамаск (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0c/2016432848_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_ada91e616265862f283ceb1c418e0275.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эль-хасаке, сирия, дамаск (город), сирийские демократические силы
В мире, Эль-Хасаке, Сирия, Дамаск (город), Сирийские демократические силы
Дамаск и курды начинают процесс военного и административного объединения

Дамаск и курды начинают процесс военной и административной интеграции

© AP Photo / Andrew MedichiniФлаг Рабочей партии Курдистана
Флаг Рабочей партии Курдистана - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© AP Photo / Andrew Medichini
Флаг Рабочей партии Курдистана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЙРУТ, 30 янв - РИА Новости. Командование курдских формирований "Сирийских демократических сил" (СДС) достигли соглашения с Дамаском о полном прекращении огня, отводе сирийской армии с линий боевого соприкосновения для начала военно-административной интеграции в провинции эль-Хасаке на северо-востоке Сирии, говорится в заявлении пресс-службы СДС.
"Между правительством Сирии и "Сирийскими демократическими силами" было достигнуто соглашение о прекращении огня в рамках всеобъемлющего договора, предусматривающего поэтапный процесс интеграции военных и административных структур обеих сторон",- написано в заявлении.
Бойцы курдских отрядов самообороны в Ракке - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Курдское ополчение передало властям Сирии города на северо-востоке
19 января, 01:23
Согласно коммюнике соглашение включает вывод военных сил с линий соприкосновения, ввод сил безопасности, подчиненных министерству внутренних дел Сирии, в центральные районы городов эль-Хасеке и Камышлы, а также начало процесса интеграции сил безопасности в регионе.
"Предусматривается формирование военной дивизии, в состав которой войдут три бригады СДС, а также создание бригады сил Кобани в составе дивизии, подчиненной провинции Алеппо",- отмечается в документе.
Кроме того, соглашение предполагает интеграцию институтов самоуправления в структуры сирийского государства с сохранением рабочих мест за гражданскими служащими. Стороны также договорились урегулировать гражданские и образовательные права курдского населения и обеспечить возвращение перемещенных лиц в места их проживания.
"Цель соглашения - сохранение единства сирийской территории и достижение полной интеграции региона за счет укрепления сотрудничества между заинтересованными сторонами и объединения усилий по восстановлению страны",- написано в заявлении.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
В Сирии воплощается задуманная Россией интеграция курдов, заявил Лавров
29 января, 18:28
В середине января сирийская армия под предлогом концентрации курдских сил на западном берегу реки Евфрат в районе Дейр-Хафер начала наступление на позиции СДС. После нескольких дней боестолкновений при посредничестве США была достигнута договоренность о полном выводе сил СДС на восточный берег реки Евфрат. Позже командование курдских формирований согласилось передать под контроль сирийской армии провинции Ракка и Дейр-эз-Зор настаивая на сохранении полномочий курдской автономной администрации в провинции эль-Хасаке. Менее чем через сутки после достижения очередного соглашения стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и столкновения возобновились в районе города Кобани, который оказался в окружении сирийской армии и города эль-Хасаке - административном центре одноименной провинции.
После очередных переговоров при участии международных посредников сирийское военное ведомство 24 января объявило о продлении режима прекращения огня на всех участках боевого соприкосновения с СДС сроком на 15 дней после завершения объявленного ранее четырехдневного перемирия. Несмотря на официальные заявления, командование СДС вновь обвинило сирйискую армию в попытках масштабного наступления на город Кобани при поддержки артиллерии и турецких беспилотников.
Флаг Рабочей партии Курдистана - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Курды из ополчения займут руководящие должности в Сирии
18 января, 20:01
 
В миреЭль-ХасакеСирияДамаск (город)Сирийские демократические силы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала