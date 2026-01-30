Дамаск и курды начинают процесс военного и административного объединения

БЕЙРУТ, 30 янв - РИА Новости. Командование курдских формирований "Сирийских демократических сил" (СДС) достигли соглашения с Дамаском о полном прекращении огня, отводе сирийской армии с линий боевого соприкосновения для начала военно-административной интеграции в провинции эль-Хасаке на северо-востоке Сирии, говорится в заявлении пресс-службы СДС.
"Между правительством Сирии и "Сирийскими демократическими силами" было достигнуто соглашение о прекращении огня в рамках всеобъемлющего договора, предусматривающего поэтапный процесс интеграции военных и административных структур обеих сторон",- написано в заявлении.
Согласно коммюнике соглашение включает вывод военных сил с линий соприкосновения, ввод сил безопасности, подчиненных министерству внутренних дел Сирии, в центральные районы городов эль-Хасеке и Камышлы, а также начало процесса интеграции сил безопасности в регионе.
"Предусматривается формирование военной дивизии, в состав которой войдут три бригады СДС, а также создание бригады сил Кобани в составе дивизии, подчиненной провинции Алеппо",- отмечается в документе.
Кроме того, соглашение предполагает интеграцию институтов самоуправления в структуры сирийского государства с сохранением рабочих мест за гражданскими служащими. Стороны также договорились урегулировать гражданские и образовательные права курдского населения и обеспечить возвращение перемещенных лиц в места их проживания.
"Цель соглашения - сохранение единства сирийской территории и достижение полной интеграции региона за счет укрепления сотрудничества между заинтересованными сторонами и объединения усилий по восстановлению страны",- написано в заявлении.
В середине января сирийская армия под предлогом концентрации курдских сил на западном берегу реки Евфрат в районе Дейр-Хафер начала наступление на позиции СДС. После нескольких дней боестолкновений при посредничестве США была достигнута договоренность о полном выводе сил СДС на восточный берег реки Евфрат. Позже командование курдских формирований согласилось передать под контроль сирийской армии провинции Ракка и Дейр-эз-Зор настаивая на сохранении полномочий курдской автономной администрации в провинции эль-Хасаке. Менее чем через сутки после достижения очередного соглашения стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и столкновения возобновились в районе города Кобани, который оказался в окружении сирийской армии и города эль-Хасаке - административном центре одноименной провинции.
После очередных переговоров при участии международных посредников сирийское военное ведомство 24 января объявило о продлении режима прекращения огня на всех участках боевого соприкосновения с СДС сроком на 15 дней после завершения объявленного ранее четырехдневного перемирия. Несмотря на официальные заявления, командование СДС вновь обвинило сирйискую армию в попытках масштабного наступления на город Кобани при поддержки артиллерии и турецких беспилотников.
