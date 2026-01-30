Дамаск и курды начинают процесс военного и административного объединения

БЕЙРУТ, 30 янв - РИА Новости. Командование курдских формирований "Сирийских демократических сил" (СДС) достигли соглашения с Дамаском о полном прекращении огня, отводе сирийской армии с линий боевого соприкосновения для начала военно-административной интеграции в провинции эль-Хасаке на северо-востоке Сирии, говорится в Командование курдских формирований "Сирийских демократических сил" (СДС) достигли соглашения с Дамаском о полном прекращении огня, отводе сирийской армии с линий боевого соприкосновения для начала военно-административной интеграции в провинции эль-Хасаке на северо-востоке Сирии, говорится в заявлении пресс-службы СДС.

"Между правительством Сирии и " Сирийскими демократическими силами " было достигнуто соглашение о прекращении огня в рамках всеобъемлющего договора, предусматривающего поэтапный процесс интеграции военных и административных структур обеих сторон",- написано в заявлении.

Согласно коммюнике соглашение включает вывод военных сил с линий соприкосновения, ввод сил безопасности, подчиненных министерству внутренних дел Сирии, в центральные районы городов эль-Хасеке и Камышлы, а также начало процесса интеграции сил безопасности в регионе.

"Предусматривается формирование военной дивизии, в состав которой войдут три бригады СДС, а также создание бригады сил Кобани в составе дивизии, подчиненной провинции Алеппо",- отмечается в документе.

Кроме того, соглашение предполагает интеграцию институтов самоуправления в структуры сирийского государства с сохранением рабочих мест за гражданскими служащими. Стороны также договорились урегулировать гражданские и образовательные права курдского населения и обеспечить возвращение перемещенных лиц в места их проживания.

"Цель соглашения - сохранение единства сирийской территории и достижение полной интеграции региона за счет укрепления сотрудничества между заинтересованными сторонами и объединения усилий по восстановлению страны",- написано в заявлении.

В середине января сирийская армия под предлогом концентрации курдских сил на западном берегу реки Евфрат в районе Дейр-Хафер начала наступление на позиции СДС. После нескольких дней боестолкновений при посредничестве США была достигнута договоренность о полном выводе сил СДС на восточный берег реки Евфрат. Позже командование курдских формирований согласилось передать под контроль сирийской армии провинции Ракка Дейр-эз-Зор настаивая на сохранении полномочий курдской автономной администрации в провинции эль-Хасаке . Менее чем через сутки после достижения очередного соглашения стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и столкновения возобновились в районе города Кобани, который оказался в окружении сирийской армии и города эль-Хасаке - административном центре одноименной провинции.