В Чечне объявили конкурс по выбору имени для ж/д вокзала Грозного

ГРОЗНЫЙ, 30 янв - РИА Новости. Конкурс по выбору имени для железнодорожного вокзала Грозного стартовал в Чечне, сообщает Общественная палата республики.
"На расширенном заседании Совета Общественной палаты Чеченской Республики... объявили о старте конкурса по выбору имен выдающихся соотечественников для присвоения железнодорожному вокзалу города Грозный", - говорится в сообщении. Конкурс пройдет в три этапа.
Как напомнили в Общественной палате, конкурс проводится в соответствии с указом президента РФ "О присвоении отдельным географическим объектам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством". Речь идет о выдающихся государственных, военных и общественных деятелях, представителях науки, искусства, культуры, спорта и других лицах, имеющих особые заслуги перед Отечеством.
Так, международный аэропорт Грозного (Северный) носит имя первого президента Чеченской республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.
