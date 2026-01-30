Рейтинг@Mail.ru
В Чечне объявили конкурс по выбору имени для ж/д вокзала Грозного - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:07 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/chechnya-2071281248.html
В Чечне объявили конкурс по выбору имени для ж/д вокзала Грозного
В Чечне объявили конкурс по выбору имени для ж/д вокзала Грозного - РИА Новости, 30.01.2026
В Чечне объявили конкурс по выбору имени для ж/д вокзала Грозного
Конкурс по выбору имени для железнодорожного вокзала Грозного стартовал в Чечне, сообщает Общественная палата республики. РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T16:07:00+03:00
2026-01-30T16:07:00+03:00
грозный
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017051407_0:0:1229:691_1920x0_80_0_0_b6b8a86b284f69d8cd212f36e4d71c97.jpg
https://ria.ru/20260129/vnukovo-2071073877.html
грозный
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017051407_0:0:916:687_1920x0_80_0_0_fb56bcc66b782e7742ca52c9df8da7e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
грозный, общество, россия
Грозный, Общество, Россия
В Чечне объявили конкурс по выбору имени для ж/д вокзала Грозного

В Чечне объявили конкурс по выбору имени для железнодорожного вокзала Грозного

© РИА НовостиНовый ж/д вокзал открыли в Грозном
Новый ж/д вокзал открыли в Грозном - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости
Новый ж/д вокзал открыли в Грозном
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ГРОЗНЫЙ, 30 янв - РИА Новости. Конкурс по выбору имени для железнодорожного вокзала Грозного стартовал в Чечне, сообщает Общественная палата республики.
"На расширенном заседании Совета Общественной палаты Чеченской Республики... объявили о старте конкурса по выбору имен выдающихся соотечественников для присвоения железнодорожному вокзалу города Грозный", - говорится в сообщении. Конкурс пройдет в три этапа.
Как напомнили в Общественной палате, конкурс проводится в соответствии с указом президента РФ "О присвоении отдельным географическим объектам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством". Речь идет о выдающихся государственных, военных и общественных деятелях, представителях науки, искусства, культуры, спорта и других лицах, имеющих особые заслуги перед Отечеством.
Так, международный аэропорт Грозного (Северный) носит имя первого президента Чеченской республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Стало известно, почему Внуково не продолжил торги за Домодедово
29 января, 19:34
 
ГрозныйОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала