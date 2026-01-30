Число жертв снежной бури, обрушившейся на США, выросло до 85 человек

https://ria.ru/20260130/burya-2071138486.html
Число жертв обрушившейся на США снежной бури выросло до 85, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на статистику о погибших от властей штатов,... РИА Новости, 30.01.2026
