08:35 30.01.2026
Число жертв снежной бури, обрушившейся на США, выросло до 85 человек
Число жертв снежной бури, обрушившейся на США, выросло до 85 человек
в мире
сша
теннесси
миссисипи
в мире, сша, теннесси, миссисипи
В мире, США, Теннесси, Миссисипи
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Число жертв обрушившейся на США снежной бури выросло до 85, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на статистику о погибших от властей штатов, затронутых стихией.
Ранее сообщалось о 73 погибших.
Как отмечается, примерно половина смертей пришлась на южные штаты — Теннесси, Миссисипи и Луизиану, не привыкшие к суровым зимам.
Смертельные случаи, связанные с непогодой, среди прочих причин, произошли из-за переохлаждения, отравления угарным газом и аварий с участием автомобилей, саней и снегоуборочных машин.
Снег в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Снежная буря в США затронула свыше 200 миллионов человек
26 января, 09:50
 
В миреСШАТеннессиМиссисипи
 
 
