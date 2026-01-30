В Бурятии экс-чиновник получал зарплату за фиктивно устроенную родственницу

УЛАН-УДЭ, 30 янв - РИА Новости. В Бурятии бывший госслужащий получал зарплату за родственницу, которую фиктивно устраивал в школы и детсады, на самом деле она была действующей медсестрой, всего он устроил женщину в 21 образовательное учреждение, сообщил региональный СУСК РФ.

По данным следователей, уголовное дело заведено в отношении бывшего консультанта финансово-экономического отдела управления экономики и финансов комитета по образованию администрации города Улан-Удэ . Он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

"По данным следствия, в декабре 2023 года обвиняемый, используя свое служебного положение, фиктивно трудоустроил родственницу своей жены в ряд муниципальных образовательных учреждений на ставки специалиста по закупкам. В действительности, женщина трудовые обязанности в указанных организациях не исполняла, так как работала медицинской сестрой в одном из диспансеров. Перечисляемую ей на счет из образовательных учреждений заработную плату фигурант забирал себе и использовал по своему усмотрению", - говорится в сообщении.

Предварительно, сумма похищенных денег только по двум школам составила более 550 тысяч рублей. "Однако в рамках уголовного дела получены сведения о фиктивном трудоустройстве женщины в 21 учреждение дошкольного, общеобразовательного и профессионального образования, которые проверяются в ходе расследования", - отметили в ведомстве.