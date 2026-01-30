Великобритания провела исследование IT-санкций против России

Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото

ЛОНДОН, 30 янв - РИА Новости. Правительство Великобритании заплатило консалтинговой компании около 80 тысяч долларов за изучение последствий антироссийских санкций в области информационных технологий, выяснило РИА Новости, проанализировав соответствующий правительственный контракт.

Контракт c британским министерством науки и технологий 5 декабря 2025 года заключила лондонская компания The Visionarys Ltd, которая занимается консалтингом в области искусственного интеллекта, автоматизации и кибербезопасности. Среди основных клиентов, указанных на сайте компании, преобладают британские государственные ведомства. Дата завершения проекта - 31 марта 2026 года.

Согласно документу, исполнитель обязался провести исследование эффективности и степени воздействия на экономику России британских санкций в области информационных технологий и программного обеспечения.

"Основная цель состоит в том, чтобы оценить, как и в какой степени введенные Великобританией санкции в отношении IT-консалтинга, проектирования и секторального программного обеспечения и технологий привели к ухудшению экономики и возможностей России", - говорится в описании контракта.

В рамках исследования предполагается определение категорий программного обеспечения, используемого в России, на которые санкции оказали наибольшее влияние, а также изучение возможных способов количественной оценки экономических убытков России из-за потери доступа к западным технологиям.