Великобритания провела исследование IT-санкций против России - РИА Новости, 30.01.2026
06:07 30.01.2026
Великобритания провела исследование IT-санкций против России
Правительство Великобритании заплатило консалтинговой компании около 80 тысяч долларов за изучение последствий антироссийских санкций в области информационных...
Великобритания провела исследование IT-санкций против России

Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
ЛОНДОН, 30 янв - РИА Новости. Правительство Великобритании заплатило консалтинговой компании около 80 тысяч долларов за изучение последствий антироссийских санкций в области информационных технологий, выяснило РИА Новости, проанализировав соответствующий правительственный контракт.
Контракт c британским министерством науки и технологий 5 декабря 2025 года заключила лондонская компания The Visionarys Ltd, которая занимается консалтингом в области искусственного интеллекта, автоматизации и кибербезопасности. Среди основных клиентов, указанных на сайте компании, преобладают британские государственные ведомства. Дата завершения проекта - 31 марта 2026 года.
Согласно документу, исполнитель обязался провести исследование эффективности и степени воздействия на экономику России британских санкций в области информационных технологий и программного обеспечения.
"Основная цель состоит в том, чтобы оценить, как и в какой степени введенные Великобританией санкции в отношении IT-консалтинга, проектирования и секторального программного обеспечения и технологий привели к ухудшению экономики и возможностей России", - говорится в описании контракта.
В рамках исследования предполагается определение категорий программного обеспечения, используемого в России, на которые санкции оказали наибольшее влияние, а также изучение возможных способов количественной оценки экономических убытков России из-за потери доступа к западным технологиям.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
