Британия вряд ли окажет помощь США в нанесении ударов по Ирану, пишут СМИ - РИА Новости, 30.01.2026
00:25 30.01.2026
Британия вряд ли окажет помощь США в нанесении ударов по Ирану, пишут СМИ
Британия вряд ли окажет помощь США в нанесении ударов по Ирану, пишут СМИ
Великобритания вряд ли окажет помощь США в нанесении возможных ударов по Ирану, пишет газета Guardian. РИА Новости, 30.01.2026
в мире
иран
сша
великобритания
дональд трамп
иран
сша
великобритания
2026
в мире, иран, сша, великобритания, дональд трамп
Британия вряд ли окажет помощь США в нанесении ударов по Ирану, пишут СМИ

Истребители "Тайфун" Королевских ВВС Великобритании
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Великобритания вряд ли окажет помощь США в нанесении возможных ударов по Ирану, пишет газета Guardian.
По мнению издания, возможный превентивный удар по Ирану не будет соответствовать британской трактовке международного права.
В то же время в публикации отмечается, что развертывание истребителей Typhoon Королевских ВВС в Катаре на прошлой неделе свидетельствует о готовности Лондона помочь региональным союзникам.
Ранее президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что американская "армада" быстро направляется к Ирану и готова к выполнению задач. Он также заявил, что следующая потенциальная атака США против Ирана окажется более разрушительной, чем в июне 2025 года, и призвал не допустить такого сценария.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
