Британия вряд ли окажет помощь США в нанесении ударов по Ирану, пишут СМИ
Британия вряд ли окажет помощь США в нанесении ударов по Ирану, пишут СМИ - РИА Новости, 30.01.2026
Британия вряд ли окажет помощь США в нанесении ударов по Ирану, пишут СМИ
Великобритания вряд ли окажет помощь США в нанесении возможных ударов по Ирану, пишет газета Guardian. РИА Новости, 30.01.2026
Британия вряд ли окажет помощь США в нанесении ударов по Ирану, пишут СМИ
Guardian: Британия вряд ли окажет помощь США в нанесении ударов по Ирану