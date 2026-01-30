Рейтинг@Mail.ru
11:55 30.01.2026
В Бразилии подросток погиб после нападения акулы
В Бразилии подросток погиб после нападения акулы
Тринадцатилетний подросток Дейвисон Роша Дантас погиб в результате нападения акулы на побережье Бразилии, передает агентство Agência Brasil. РИА Новости, 30.01.2026
в мире
бразилия
бразилия
в мире, бразилия
В мире, Бразилия
В Бразилии подросток погиб после нападения акулы

В Бразилии 13-летний подросток погиб после нападения акулы

Акула. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Тринадцатилетний подросток Дейвисон Роша Дантас погиб в результате нападения акулы на побережье Бразилии, передает агентство Agência Brasil.
Сообщается, что он купался с друзьями на пляже в городе Олинда, штат Пернамбуко, когда его укусила акула. Пострадавшего вытащили на берег и оказали первую помощь, но спасти его не удалось: в медучреждение он был доставлен уже без признаков жизни.
По мнению врача, пытавшегося спасти Рошу Дантаса, тот скончался от кровопотери.
Отмечается, что регион, где произошла трагедия, известен нападениями акул. Так, с 1992 года зафиксированы 82 нападения, из которых 27 привели к гибели людей.
В миреБразилия
 
 
