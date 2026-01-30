В Бразилии подросток погиб после нападения акулы

Сообщается, что он купался с друзьями на пляже в городе Олинда, штат Пернамбуко, когда его укусила акула. Пострадавшего вытащили на берег и оказали первую помощь, но спасти его не удалось: в медучреждение он был доставлен уже без признаков жизни.