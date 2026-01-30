https://ria.ru/20260130/brazilija-2071183794.html
В Бразилии подросток погиб после нападения акулы
Тринадцатилетний подросток Дейвисон Роча Дантас погиб в результате нападения акулы на побережье Бразилии, передает агентство Agência Brasil.
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости.
Тринадцатилетний подросток Дейвисон Роша Дантас погиб в результате нападения акулы на побережье Бразилии, передает агентство Agência Brasil
.
Сообщается, что он купался с друзьями на пляже в городе Олинда, штат Пернамбуко, когда его укусила акула. Пострадавшего вытащили на берег и оказали первую помощь, но спасти его не удалось: в медучреждение он был доставлен уже без признаков жизни.
По мнению врача, пытавшегося спасти Рошу Дантаса, тот скончался от кровопотери.
Отмечается, что регион, где произошла трагедия, известен нападениями акул. Так, с 1992 года зафиксированы 82 нападения, из которых 27 привели к гибели людей.