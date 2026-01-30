https://ria.ru/20260130/bpla-2071188136.html
В Херсонской области два мирных жителя пострадали от атаки ВСУ
В Херсонской области два мирных жителя пострадали от атаки ВСУ - РИА Новости, 30.01.2026
В Херсонской области два мирных жителя пострадали от атаки ВСУ
Два мирных жителя пострадали от атаки дронов ВСУ в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 30.01.2026
