Небесные защитники: БПЛА поднимают лесное хозяйство на новую высоту

Бурное развитие беспилотных технологий в последнее десятилетие привело к стремительному расширению областей их применения. Так, беспилотники уже прочно вошли в арсенал современного лесного хозяйства. Их используют для оперативного мониторинга состояния лесных массивов, раннего обнаружения очагов возгорания, выявления незаконных вырубок. О том, как дроны меняют подход к работе лесных хозяйств в российских регионах – в материале РИА Новости.

Цифровое небо: регионы закрепляют контроль

Применение беспилотников существенно повышает эффективность работы лесохозяйственных служб, делая охрану лесов и их рациональное использование проще и надежнее. Новый импульс применению БПЛА был дан в 2024 году запуском нацпроекта "Беспилотные авиационные системы" (БАС)

Производители беспилотных систем отмечают, что в лесном хозяйстве наиболее востребованы легкие беспилотники массой до 30 килограммов. Большинство оснащено электродвигателями с продолжительностью полета 30-50 минут для мультироторных моделей и 3-4 часа – для самолетных. Для более длительных миссий, продолжительностью 8-10 часов, применяются беспилотники самолетного типа с двигателями внутреннего сгорания. Они подходят для аэрофотосъемки на удаленных и труднодоступных участках, а также для длительного патрулирования в местах лесных пожаров.

По нацпроекту БАС региональными лесными ведомствами уже приобретено около 1,5 тысячи беспилотников. К концу 2030 года Рослесхоз намерен увеличить их парк до более чем 5 тысяч единиц. На сегодня уже более тысячи лесных специалистов обучились управлению БПЛА, и в 2025 году лесные дроны осуществили 1,2 тысячи рейсов, проведя в воздухе суммарно 515 часов.

Как это работает

Представители регионов поделились практиками применения дронов в лесном хозяйстве.

Так, в Смоленской области мониторинг пожарной опасности с помощью беспилотников ведется с 2011 года. В 2025 году по программе нацпроекта были приобретены новейшие отечественные комплексы воздушного видеомониторинга "Геоскан" с мощными камерами, позволяющие не только оперативно обнаруживать лесные пожары, но и выявлять зоны повышенного риска – ветровалы, буреломы и сухие деревья. При обнаружении возгорания БПЛА фиксирует координаты, площадь и направление распространения пламени. Данные оперативно передаются в диспетчерскую службу, которая высылает наряд пожарных. Часть дронов снабжены тепловизорами, способными обнаруживать скрытые очаги подземных пожаров на торфяниках. Всего за годы эксплуатации совершено более 650 вылетов, что помогло выявить 28 лесных пожаров.

"Беспилотные системы в лесном хозяйстве региона применяются уже более 10 лет. Их задача – контроль за обширными территориями с воздуха: выявление пожаров на ранней стадии, фиксация поврежденных участков леса и нарушений лесного законодательства. Также БПЛА помогают управлять подразделениями на пожарах", – рассказал главный специалист пожаротушения лесопожарной службы Смоленской области Руслан Чуковенков.

Незаменимый помощник

В лесном хозяйстве Тюменской области беспилотники применяются с 2020 года и зарекомендовали себя как незаменимый инструмент мониторинга, охраны и защиты лесов. Сегодня парк насчитывает 60 действующих аппаратов. Основная "рабочая лошадка" – квадрокоптер с камерой высокого разрешения и тепловизором. Также используются беспилотники с большой дальностью полета, способные работать до четырех часов без подзарядки, в том числе – ночью.

В 2025 году по программе стимулирования отечественного рынка БАС были закуплены системы "Геоскан", осуществляющие видеоконтроль больших площадей, включая труднодоступные районы. Системы фиксируют факты лесонарушений, определяя номера автомобилей и спецтехники, время и точные координаты. Всего в 2025 году состоялось более 600 рейдов с использованием беспилотников, выявлено 10 случаев лесонарушений.

"Беспилотники стали важной частью системы охраны и мониторинга лесов региона. Они позволяют контролировать труднодоступные участки, фиксировать лесонарушения и получать объективную доказательную базу для привлечения виновных к ответственности. В пожароопасный период дроны помогают идентифицировать термоточки, оценивать обстановку и координировать действия при тушении. Применение дронов существенно повышает эффективность и оперативность работы лесной отрасли региона", – подчеркнул директор департамента лесного комплекса Тюменской области Леонид Остроумов.

Министерство лесного хозяйства Республики Башкортостан активно внедряет современные беспилотные технологии для охраны лесов. По нацпроекту "Беспилотные авиационные системы" ведомство приобрело в 2025 году 18 комплексов "Геоскан", доведя общий парк беспилотников до 31 аппарата. Работники леса прошли обучение пилотированию дронов на базе Уфимского колледжа радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности.

"Внедрение беспилотных технологий является приоритетным направлением в работе. Беспилотники позволяют оперативно решать широкий спектр задач, от патрулирования лесов до обнаружения и мониторинга лесных пожаров. Они помогают определить направление распространения огня, подъездные пути к очагу и источники воды, что существенно экономит время и ресурсы", – сообщил министр лесного хозяйства республики Марат Шарафутдинов.