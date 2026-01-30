Рейтинг@Mail.ru
Россия призвала суд оставить иск по царским долгам без рассмотрения - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:51 30.01.2026 (обновлено: 17:59 30.01.2026)
https://ria.ru/20260130/bondy-2071294247.html
Россия призвала суд оставить иск по царским долгам без рассмотрения
Россия призвала суд оставить иск по царским долгам без рассмотрения - РИА Новости, 30.01.2026
Россия призвала суд оставить иск по царским долгам без рассмотрения
Москва призвала суд оставить иск американского фонда Noble Capital по царским бондам без рассмотрения, заявили РИА Новости в международной юридической фирме... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T16:51:00+03:00
2026-01-30T17:59:00+03:00
россия
сша
министерство финансов рф (минфин россии)
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001663132_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_8e7e0c631794e9bd08aa3a6716678106.jpg
https://ria.ru/20260122/isk-2069402991.html
https://ria.ru/20260121/isk-2069230040.html
https://ria.ru/20260127/treydery-2070633134.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001663132_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_d4bee96217640841e9ce275a8f441062.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф)
Россия, США, Министерство финансов РФ (Минфин России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Россия призвала суд оставить иск по царским долгам без рассмотрения

Россия ходатайствовала об оставлении иска по царским бондам без рассмотрения

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКупюра доллара
Купюра доллара - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Купюра доллара. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Москва призвала суд оставить иск американского фонда Noble Capital по царским бондам без рассмотрения, заявили РИА Новости в международной юридической фирме Marks & Sokolov.
«
"Истец иск отзывать отказался, поэтому мы подали ходатайство об оставлении иска без рассмотрения", — рассказали в компании, представляющей в этом деле интересы России, Минфина, ЦБ и Фонда национального благосостояния.
Реплика Большой императорской короны - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
"Документы на руках": в США выдвинули неожиданные требования к России
22 января, 08:00
Noble Capital в прошлом году подал иск с требованием выплатить 225,8 миллиарда долларов по имперским долгам. Также фонд добивается, чтобы суд разрешил проводить выплаты за счет замороженных активов.

Истец заявил, что владеет облигациями на 25 миллионов долларов с купоном 5,5 процента, размещенными через Национальный банк Нью-Йорка. Также он утверждает, что обязательства перед американскими инвесторами не были прекращены.

Здание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Минфин прокомментировал иск о выплатах по имперским долгам
21 января, 09:43
В Marks & Sokolov отмечали, что речь идет о старых облигациях 1916 года, долг по ним аннулировали еще в 1918-м. Ни СССР, ни Российская Федерация ответственность за них никогда не признавали.
Иск подали в Федеральный окружной суд США по округу Колумбия в июне. Ответчиками значатся Россия, Фонд национального благосостояния, Минфин и ЦБ. Последнее движение по нему было в ноябре, когда суд постановил дать ответ на заявление не позднее 29 января. Москва, в свою очередь, потребовала от истца отозвать иск до 30 января.
Американский доллар - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Трейдеры делают рекордные ставки на обвал доллара, пишут СМИ
27 января, 19:31
 
РоссияСШАМинистерство финансов РФ (Минфин России)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала