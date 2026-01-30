Россия призвала суд оставить иск по царским долгам без рассмотрения

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Москва призвала суд оставить иск американского фонда Noble Capital по царским бондам без рассмотрения, заявили РИА Новости в международной юридической фирме Marks & Sokolov.
"Истец иск отзывать отказался, поэтому мы подали ходатайство об оставлении иска без рассмотрения", — рассказали в компании, представляющей в этом деле интересы России, Минфина, ЦБ и Фонда национального благосостояния.
Noble Capital в прошлом году подал иск с требованием выплатить 225,8 миллиарда долларов по имперским долгам. Также фонд добивается, чтобы суд разрешил проводить выплаты за счет замороженных активов.
Истец заявил, что владеет облигациями на 25 миллионов долларов с купоном 5,5 процента, размещенными через Национальный банк Нью-Йорка. Также он утверждает, что обязательства перед американскими инвесторами не были прекращены.
В Marks & Sokolov отмечали, что речь идет о старых облигациях 1916 года, долг по ним аннулировали еще в 1918-м. Ни СССР, ни Российская Федерация ответственность за них никогда не признавали.
Иск подали в Федеральный окружной суд США по округу Колумбия в июне. Ответчиками значатся Россия, Фонд национального благосостояния, Минфин и ЦБ. Последнее движение по нему было в ноябре, когда суд постановил дать ответ на заявление не позднее 29 января. Москва, в свою очередь, потребовала от истца отозвать иск до 30 января.
