Bombardier начала консультации с правительством Канады после слов Трампа
Канадская самолетостроительная компания Bombardier ведет консультации с правительством страны по поводу заявлений президента США Дональда Трампа об... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T09:18:00+03:00
2026-01-30T09:18:00+03:00
2026-01-30T09:18:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
оттава
дональд трамп
канада
bombardier inc
Bombardier начала консультации с правительством Канады после слов Трампа
