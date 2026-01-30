Рейтинг@Mail.ru
09:18 30.01.2026
Bombardier начала консультации с правительством Канады после слов Трампа
Bombardier начала консультации с правительством Канады после слов Трампа
в мире
сша
вашингтон (штат)
оттава
дональд трамп
канада
bombardier inc
Bombardier начала консультации с правительством Канады после слов Трампа

Bombardier обсуждает с правительством Канады аннулирование сертификации в США

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Канадская самолетостроительная компания Bombardier ведет консультации с правительством страны по поводу заявлений президента США Дональда Трампа об аннулировании сертификации на свою продукцию.
Ранее Трамп заявил, что Вашингтон аннулировал сертификацию всех канадских самолётов, включая Bombardier Global Express, и пригрозил ввести 50% пошлину на них, если Оттава не пересмотрит отказ в сертификации американских бизнес-джетов Gulfstream.
"Мы приняли к сведению сообщение президента США в социальных сетях и поддерживаем связь с канадским правительством", - говорится в пресс-релизе компании.
Компания отмечает, что надеется на быстрое урегулирование ситуации.
Трамп пригрозил Канаде закрытием автопрома
11 марта 2025, 17:32
Трамп пригрозил Канаде закрытием автопрома
11 марта 2025, 17:32
 
Заголовок открываемого материала