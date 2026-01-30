Рейтинг@Mail.ru
Боливия поблагодарила Россию за поставку 1400 тонн зерна - РИА Новости, 30.01.2026
21:56 30.01.2026
Боливия поблагодарила Россию за поставку 1400 тонн зерна
Правительство Боливии очень благодарно России за поставку 1400 тонн зерна, сообщил в интервью РИА Новости боливийский министр экономики Хосе Габриэль Эспиноса. РИА Новости, 30.01.2026
боливия, россия, в мире
Боливия, Россия, В мире
CC BY 2.0 / Rusty Darbonne / Lake TiticacaФлаг Боливии
Флаг Боливии - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
CC BY 2.0 / Rusty Darbonne / Lake Titicaca
Флаг Боливии. Архивное фото
САНТА-КРУС (Боливия), 30 янв - РИА Новости. Правительство Боливии очень благодарно России за поставку 1400 тонн зерна, сообщил в интервью РИА Новости боливийский министр экономики Хосе Габриэль Эспиноса.
"Эта гуманитарная помощь была очень высоко оценена боливийским правительством", - сказал он.
Россия в середине января передала Боливии 1400 тонн зерна для укрепления продовольственной безопасности страны. Этот объем гуманитарной помощи, эквивалентный более чем 87000 мешкам муки по 11,5 килограммов каждый, позволит расширить охват государственных социальных программ и обеспечить их устойчивую реализацию на всей территории страны. Общая стоимость гуманитарной поставки составила около 2 миллионов долларов.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Рубио объяснил, почему США не оказывают финансовую помощь Венесуэле
28 января, 19:35
 
БоливияРоссияВ мире
 
 
