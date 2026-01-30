https://ria.ru/20260130/boliviya-2071350371.html
Боливия поблагодарила Россию за поставку 1400 тонн зерна
Боливия поблагодарила Россию за поставку 1400 тонн зерна - РИА Новости, 30.01.2026
Боливия поблагодарила Россию за поставку 1400 тонн зерна
Правительство Боливии очень благодарно России за поставку 1400 тонн зерна, сообщил в интервью РИА Новости боливийский министр экономики Хосе Габриэль Эспиноса. РИА Новости, 30.01.2026
