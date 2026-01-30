Рейтинг@Mail.ru
30.01.2026

Минобороны расширило список болезней, запрещающих контракт при мобилизации
19:08 30.01.2026
Минобороны расширило список болезней, запрещающих контракт при мобилизации
Министр обороны РФ Андрей Белоусов подписал приказ, расширяющий список заболеваний, при которых лица, ограниченно годные к военной службе, не могут заключить контракт при мобилизации, в период военного положения и в военное время.
Минобороны расширило список болезней, запрещающих контракт при мобилизации

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов подписал приказ, расширяющий список заболеваний, при которых лица, ограниченно годные к военной службе, не могут заключить контракт при мобилизации, в период военного положения и в военное время.
Проект приказа был опубликован в конце сентября 2025 года. Согласно приказу, опубликованному сейчас на официальном портале правовой информации, перечень заболеваний увеличивается до 35 вместо 26, как было ранее.
Перечень расширен, в частности, за счет включения таких недугов, как сахарный диабет вообще (а не только сахарный диабет I типа, как ранее); болезни, врожденные аномалии развития и последствия повреждений аорты, магистральных и периферических артерий и вен, лимфатических сосудов с умеренным нарушением кровообращения и функций; последствия ряда переломов позвоночника, костей туловища, верхних и нижних конечностей, в том числе осложненные переломы длинных костей с умеренным нарушением функции конечности; других заболеваний.
