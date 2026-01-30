Минобороны расширило список болезней, запрещающих контракт при мобилизации

Проект приказа был опубликован в конце сентября 2025 года. Согласно приказу, опубликованному сейчас на официальном портале правовой информации, перечень заболеваний увеличивается до 35 вместо 26, как было ранее.

Перечень расширен, в частности, за счет включения таких недугов, как сахарный диабет вообще (а не только сахарный диабет I типа, как ранее); болезни, врожденные аномалии развития и последствия повреждений аорты, магистральных и периферических артерий и вен, лимфатических сосудов с умеренным нарушением кровообращения и функций; последствия ряда переломов позвоночника, костей туловища, верхних и нижних конечностей, в том числе осложненные переломы длинных костей с умеренным нарушением функции конечности; других заболеваний.