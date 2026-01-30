Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за год выпустили более 130 тысяч боеприпасов по гражданским объектам - РИА Новости, 30.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:11 30.01.2026
ВСУ за год выпустили более 130 тысяч боеприпасов по гражданским объектам
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в 2025 году выпустили по российским гражданским объектам более 130 тысяч боеприпасов, с 2022 года этот показатель перевалил за...
2026-01-30T11:11:00+03:00
2026-01-30T11:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
родион мирошник
вооруженные силы украины
происшествия
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
россия, родион мирошник, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ за год выпустили более 130 тысяч боеприпасов по гражданским объектам

ВСУ с 2022 года выпустили более 360 тысяч боеприпасов по гражданским объектам

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в 2025 году выпустили по российским гражданским объектам более 130 тысяч боеприпасов, с 2022 года этот показатель перевалил за 360 тысяч прилетов, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"По собранным и верифицированным нами данным, за 2025 год украинские вооруженные формирования выпустили по российским гражданским объектам не менее 130 627 боеприпасов, что соответственно более чем на 42 тысячи прилетов превышает данные 2024 года. А с февраля 2022 года этот показатель уже перевалил за 360 тысяч прилетов по жилым домам, школам, больницам и инфраструктуре", - сказал Мирошник на брифинге в пятницу.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине Россия Родион Мирошник Вооруженные силы Украины Происшествия
 
 
