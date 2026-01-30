https://ria.ru/20260130/boepripas-2071170443.html
ВСУ за год выпустили более 130 тысяч боеприпасов по гражданским объектам
ВСУ за год выпустили более 130 тысяч боеприпасов по гражданским объектам - РИА Новости, 30.01.2026
ВСУ за год выпустили более 130 тысяч боеприпасов по гражданским объектам
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в 2025 году выпустили по российским гражданским объектам более 130 тысяч боеприпасов, с 2022 года этот показатель перевалил за... РИА Новости, 30.01.2026
специальная военная операция на украине
россия
родион мирошник
вооруженные силы украины
происшествия
россия
2026
ВСУ за год выпустили более 130 тысяч боеприпасов по гражданским объектам
ВСУ с 2022 года выпустили более 360 тысяч боеприпасов по гражданским объектам