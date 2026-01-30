https://ria.ru/20260130/boeing-2071346169.html
Второй американский самолет-разведчик замечен у границ России
Второй американский самолет-разведчик замечен у границ России - РИА Новости, 30.01.2026
Второй американский самолет-разведчик замечен у границ России
Разведывательный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon был замечен в пятницу недалеко от Кольского полуострова, установило РИА Новости на основе... РИА Новости, 30.01.2026
в мире
сша
кольский полуостров
исландия
boeing p-8a poseidon
boeing p-8 poseidon
Разведывательный самолет ВМС США P-8A Poseidon замечен у границ России