21:32 30.01.2026
Второй американский самолет-разведчик замечен у границ России
Второй американский самолет-разведчик замечен у границ России
в мире, сша, кольский полуостров, исландия, boeing p-8a poseidon, boeing p-8 poseidon
В мире, США, Кольский полуостров, Исландия, Boeing P-8A Poseidon, Boeing P-8 Poseidon
ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Разведывательный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon был замечен в пятницу недалеко от Кольского полуострова, установило РИА Новости на основе полетных данных.
По этой информации, борт вылетел из Исландии и добрался до Баренцева моря. Он сделал круг на долготе Териберки, продолжил движение вдоль полуострова и исчез с радаров.
Это второй американский разведчик, замеченный в пятницу у границ России. Как сообщалось, разведывательный самолет Boeing RC-135W Rivet Joint Королевских ВВС Великобритании и патрульный самолет ВВС США Boeing P-8 Poseidon в пятницу пролетели над Черным морем недалеко от побережья Крыма и Краснодарского края.
Самолет Boeing P-8 Poseidon - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Самолет-разведчик ВМС США пролетел недалеко от Мурманска
