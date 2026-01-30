Билайн: активность бизнеса смещается на азиатские и ближневосточные рынки

МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Один из лидеров рынка телекоммуникационных услуг для корпоративных клиентов "Билайн бизнес" (объединяет все услуги и сервисы для компаний Билайна) подвел итоги 2025 года и обновил данные по использованию услуг роуминга бизнес-абонентами, анализ показал, что деловая активность компаний все больше смещается на рынки Азии, Ближнего Востока и СНГ, сообщает пресс-служба оператора.
В ушедшем году наблюдался значительный рост использования как голосовой связи, так и мобильного интернета в поездках. Особенно заметно вырос спрос на пакеты с большим объемом трафика, что свидетельствует о цифровизации бизнес-процессов даже в зарубежных командировках.
Высокий объем голосового трафика сохраняется в странах СНГ. При этом уверенный рост показывают и другие направления, популярные у бизнес-туристов.
В топ-10 стран по входящим звонкам в 2025 году вошли:
- Белоруссия;
- Турция;
- ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты);
- Таиланд;
- Казахстан;
- Египет;
- Армения;
- Китай;
- Испания;
- Грузия.
В рейтинг по исходящим звонкам в 2025 году включены:
- Белоруссия;
- Турция;
- ОАЭ;
- Казахстан;
- Китай;
- Таиланд;
- Франция;
- Грузия;
- Абхазия;
- Египет.
Анализ данных трафика подтвердил, что для современного бизнеса доступ к интернету за рубежом является критически важным. Лидеры по потреблению интернета в роуминге практически совпадают с ключевыми направлениями для звонков, что говорит о комплексном использовании цифровых сервисов.
В топ-10 стран по мобильному интернет-трафику (роуминг) в 2025 году вошли:
- Турция;
- Китай;
- ОАЭ;
- Белоруссия;
- Таиланд;
- Казахстан;
- Египет;
- Франция;
- Италия;
- Грузия.
"Представленные данные наглядно показывают новые глобальные бизнес-маршруты наших клиентов. Турция, ОАЭ и Китай являются не только популярным направлением для делового туризма, но и важными хабами для ведения международной деятельности. Мы постоянно оптимизируем свои роуминговые предложения, особенно в этих странах, чтобы обеспечить бизнес-клиентам стабильную связь и быстрый интернет по предсказуемой стоимости", – отметил директор по маркетингу и развитию основных услуг "билайн бизнес" Сергей Субботин, его слова приводит пресс-служба.
"Билайн бизнес" продолжает расширять партнерскую сеть и развивать линейку специальных тарифов и опций для клиентов, отправляющихся в деловые поездки. Для командировок, в частности, доступен "Безлимитный интернет в роуминге за 750" (сутки безлимитного интернета за фиксированную плату). Для отпусков "билайн бизнес" предлагает "Деловой роуминг за 3500" (5 Гб трафика и 150 минут на 15 дней) и "Деловой роуминг за 4500" (15 Гб трафика и 300 минут на 30 дней).
