Билайн: активность бизнеса смещается на азиатские и ближневосточные рынки - РИА Новости, 30.01.2026
15:32 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/bilayn-2071246711.html
Билайн: активность бизнеса смещается на азиатские и ближневосточные рынки
Билайн: активность бизнеса смещается на азиатские и ближневосточные рынки
турция, оаэ, китай, вымпелком, билайн, экономика, снг, технологии, мобильная связь
Билайн: активность бизнеса смещается на азиатские и ближневосточные рынки

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЭмират Шарджа в ОАЭ
Эмират Шарджа в ОАЭ. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Один из лидеров рынка телекоммуникационных услуг для корпоративных клиентов "Билайн бизнес" (объединяет все услуги и сервисы для компаний Билайна) подвел итоги 2025 года и обновил данные по использованию услуг роуминга бизнес-абонентами, анализ показал, что деловая активность компаний все больше смещается на рынки Азии, Ближнего Востока и СНГ, сообщает пресс-служба оператора.
В ушедшем году наблюдался значительный рост использования как голосовой связи, так и мобильного интернета в поездках. Особенно заметно вырос спрос на пакеты с большим объемом трафика, что свидетельствует о цифровизации бизнес-процессов даже в зарубежных командировках.
Высокий объем голосового трафика сохраняется в странах СНГ. При этом уверенный рост показывают и другие направления, популярные у бизнес-туристов.
В топ-10 стран по входящим звонкам в 2025 году вошли:
  1. Белоруссия;
  2. Турция;
  3. ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты);
  4. Таиланд;
  5. Казахстан;
  6. Египет;
  7. Армения;
  8. Китай;
  9. Испания;
  10. Грузия.
В рейтинг по исходящим звонкам в 2025 году включены:
  1. Белоруссия;
  2. Турция;
  3. ОАЭ;
  4. Казахстан;
  5. Китай;
  6. Таиланд;
  7. Франция;
  8. Грузия;
  9. Абхазия;
  10. Египет.
Анализ данных трафика подтвердил, что для современного бизнеса доступ к интернету за рубежом является критически важным. Лидеры по потреблению интернета в роуминге практически совпадают с ключевыми направлениями для звонков, что говорит о комплексном использовании цифровых сервисов.
В топ-10 стран по мобильному интернет-трафику (роуминг) в 2025 году вошли:
  1. Турция;
  2. Китай;
  3. ОАЭ;
  4. Белоруссия;
  5. Таиланд;
  6. Казахстан;
  7. Египет;
  8. Франция;
  9. Италия;
  10. Грузия.
"Представленные данные наглядно показывают новые глобальные бизнес-маршруты наших клиентов. Турция, ОАЭ и Китай являются не только популярным направлением для делового туризма, но и важными хабами для ведения международной деятельности. Мы постоянно оптимизируем свои роуминговые предложения, особенно в этих странах, чтобы обеспечить бизнес-клиентам стабильную связь и быстрый интернет по предсказуемой стоимости", – отметил директор по маркетингу и развитию основных услуг "билайн бизнес" Сергей Субботин, его слова приводит пресс-служба.
"Билайн бизнес" продолжает расширять партнерскую сеть и развивать линейку специальных тарифов и опций для клиентов, отправляющихся в деловые поездки. Для командировок, в частности, доступен "Безлимитный интернет в роуминге за 750" (сутки безлимитного интернета за фиксированную плату). Для отпусков "билайн бизнес" предлагает "Деловой роуминг за 3500" (5 Гб трафика и 150 минут на 15 дней) и "Деловой роуминг за 4500" (15 Гб трафика и 300 минут на 30 дней).
Реклама, ПАО "ВымпелКом", ОГРН 1027700166636, г. Москва, ул. 8 марта, д.10, стр. 14, erid: F7NfYUJCUneTUwpjZh3a
 
