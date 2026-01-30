Таиландская библиотека получила книги Пушкина, Симоньян и Прилепина

БАНГКОК, 30 янв – РИА Новости. Национальная библиотека Таиланда в рамках книжного обмена между библиотеками Таиланда и России получила книги на русском языке классических и современных авторов, в том числе Александра Пушкина, Захара Прилепина и Маргариты Симоньян, сообщило представительство Россотрудничества при посольстве РФ в Бангкоке.
"Национальная библиотека Таиланда расширила свой фонд новыми русскими изданиями. Эти книги были переданы в дар представителем Россотрудничества в Таиланде в рамках культурно-образовательного сотрудничества между двумя странами", - говорится в сообщении.
Симоньян начала работу над книгой о муже
23 января, 18:50
Русская коллекция главной таиландской библиотеки пополнилась как классическими, так и современными изданиями, включая книги Маргариты Симоньян "В начале было Слово — в конце будет Цифра", Захара Прилепина "Ополченский романс", "Азбука Победы" Сергея и Марии Волковых, а также произведения Александра Сергеевича Пушкина, в том числе "Сказка о царе Салтане", сообщает представительство.
Передача книг стала частью проекта "Библиотечный диалог", начатого в 2024 году, который был объявлен перекрестным годом культурных обменов между Россией и Таиландом. Проект был инициирован Всероссийской государственной библиотекой иностранной литературы имени М. И. Рудомино и российским посольством в Бангкоке, и в том же году состоялся первый обмен книгами с Национальной библиотекой Таиланда.
Цель проекта — налаживание профессиональных связей и взаимное развитие русских отделов библиотек в Таиланде и тайских отделов в российских библиотеках.
Традиция обмена книгами между Россией и Таиландом имеет глубокие исторические корни, восходящие к тому времени, когда императорская династия Романовых взаимодействовала с династией Чакри в Сиаме (ныне Таиланд), сообщает представительство Россотрудничества.
"Сегодня в Национальной библиотеке Таиланда хранятся русские издания 1892 года, свидетельствующие о продолжающемся и устойчивом культурном диалоге между нашими странами", - говорится в сообщении.
Роман Симоньян возглавил топ-30 книг издательства АСТ в 2025 году
30 декабря 2025, 17:34