Таиландская библиотека получила книги Пушкина, Симоньян и Прилепина

БАНГКОК, 30 янв – РИА Новости. Национальная библиотека Таиланда в рамках книжного обмена между библиотеками Таиланда и России получила книги на русском языке классических и современных авторов, в том числе Александра Пушкина, Захара Прилепина и Маргариты Симоньян, Национальная библиотека Таиланда в рамках книжного обмена между библиотеками Таиланда и России получила книги на русском языке классических и современных авторов, в том числе Александра Пушкина, Захара Прилепина и Маргариты Симоньян, сообщило представительство Россотрудничества при посольстве РФ в Бангкоке.

"Национальная библиотека Таиланда расширила свой фонд новыми русскими изданиями. Эти книги были переданы в дар представителем Россотрудничества в Таиланде в рамках культурно-образовательного сотрудничества между двумя странами", - говорится в сообщении.

Передача книг стала частью проекта "Библиотечный диалог", начатого в 2024 году, который был объявлен перекрестным годом культурных обменов между Россией и Таиландом. Проект был инициирован Всероссийской государственной библиотекой иностранной литературы имени М. И. Рудомино и российским посольством в Бангкоке , и в том же году состоялся первый обмен книгами с Национальной библиотекой Таиланда.

Цель проекта — налаживание профессиональных связей и взаимное развитие русских отделов библиотек в Таиланде и тайских отделов в российских библиотеках.

Традиция обмена книгами между Россией и Таиландом имеет глубокие исторические корни, восходящие к тому времени, когда императорская династия Романовых взаимодействовала с династией Чакри в Сиаме (ныне Таиланд), сообщает представительство Россотрудничества.