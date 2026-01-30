https://ria.ru/20260130/berlin-2071142151.html
Берлин дискредитировал себя антироссийскими действиями, заявили в МИД
Берлин дискредитировал себя антироссийскими действиями, заявили в МИД - РИА Новости, 30.01.2026
Берлин дискредитировал себя антироссийскими действиями, заявили в МИД
Берлин действиями по заморозке суверенных активов, национализации предприятий РФ дискредитировал свою репутацию, заявил в интервью РИА Новости заместитель... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T09:13:00+03:00
2026-01-30T09:13:00+03:00
2026-01-30T09:17:00+03:00
в мире
берлин (город)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268429_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_42548bd8b103d1bd41bae21bad7ec2da.jpg
https://ria.ru/20260130/ukraina-2071054387.html
https://ria.ru/20260129/bouz-2071025368.html
берлин (город)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268429_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_1f6dd718fcb20c3a72c0c7b831a2a42f.jpg
Берлин дискредитировал себя антироссийскими действиями, заявили в МИД
