Берлин дискредитировал себя антироссийскими действиями, заявили в МИД - РИА Новости, 30.01.2026
09:13 30.01.2026 (обновлено: 09:17 30.01.2026)
Берлин дискредитировал себя антироссийскими действиями, заявили в МИД
Берлин дискредитировал себя антироссийскими действиями, заявили в МИД
Берлин действиями по заморозке суверенных активов, национализации предприятий РФ дискредитировал свою репутацию, заявил в интервью РИА Новости заместитель... РИА Новости, 30.01.2026
2026
Берлин дискредитировал себя антироссийскими действиями, заявили в МИД

Любинский: ФРГ дискредитировала себя действиями по заморозке активов РФ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание МИД России
Здание МИД России. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Берлин действиями по заморозке суверенных активов, национализации предприятий РФ дискредитировал свою репутацию, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Дмитрий Любинский.
"Действия властей ФРГ полностью дискредитировали свою былую репутацию "честного брокера",- сказал дипломат.
30.01.2026
Европейская мечта — все: Украине предложили умереть молча
Вчера, 08:00
Он пояснил, что в Германии заморожены российские суверенные активы на сумму около 3,42 миллиарда евро, а совсем недавно руководство ФРГ активно продвигало идею их использования для беспроцентного "репарационного кредита" киевскому режиму, но "без вмешательства в права собственности".
Кроме того, ущемляются интересы крупного российского бизнеса. Так, предприятие Gazprom Germania GmbH национализировано, а в отношении германских активов "Роснефти" властями введено внешнее управление.
29.01.2026
Ультиматум Зеленского вызвал переполох в Европе
29 января, 16:02
 
Заголовок открываемого материала