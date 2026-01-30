https://ria.ru/20260130/berestok-2071190250.html
ВС России освободили Бересток в ДНР
ВС России освободили Бересток в ДНР - РИА Новости, 30.01.2026
ВС России освободили Бересток в ДНР
Бойцы "Южной" группировки войск освободили от украинских боевиков населенный пункт Бересток в Донецкой Народной Республике, сообщило журналистам Минобороны РФ. РИА Новости, 30.01.2026
ВС России освободили Бересток в ДНР
Бойцы "Юга" освободили Бересток в ДНР