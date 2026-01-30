ВС России освободили Бересток в ДНР

Подразделения группировки войск "Юг" освободили Бересток в ДНР

"В результате решительных действий подразделений "Южной" группировки войск в течение суток освобожден населенный пункт Бересток Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.