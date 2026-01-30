"Было страшно". На что решился житель Белгорода ради помощи фронту

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости, Глеб Подгорский. Максим Бондарь помогает восстанавливаться пострадавшим от обстрелов мирным и военным. В прошлом он — боец территориальной самообороны. Получив тяжелое ранение, его жизнь разделилась на до и после. О том, через что ему довелось пройти, — в материале РИА Новости.

"Задачи разные"

До начала спецоперации Максим работал автомехаником в Белгороде. Сам родом из Сибири, в приграничном городе однажды оказался в гостях, впоследствии остался. Женился, воспитывает с супругой двух дочерей.

Когда там стало неспокойно, бросить уже родной город и мыслей не было. В 2022-м, как только власти объявили о наборе бойцов в территориальную самооборону, отправился в ряды в числе первых вместе с напарником из автомастерской.

© Фото предоставлено Максимом Бондарем Максим Бондарь © Фото предоставлено Максимом Бондарем Максим Бондарь

Сперва дежурили в общественных местах, следили за порядком на мероприятиях, сопровождали полицейских в приграничных районах. Как только ВСУ развязали террор против мирного города, задачи кардинально изменились.

"В числе первых приезжали на места обстрелов. Помогали разбирать завалы, оказывали в том числе и первую помощь, — вспоминает Бондарь.— Тяжелее всего было, когда доставали из-под руин раненых детей. Самое страшное — уже мертвых".

Когда вэсэушники стали активно запускать дроны, бойцы начали сопровождать ремонтные бригады, которые спешили восстанавливать инфраструктуру после обстрелов приграничья.

© Фото : Настоящий Гладков/Telegram Место попадания БПЛА в жилой дом в Белгороде © Фото : Настоящий Гладков/Telegram Место попадания БПЛА в жилой дом в Белгороде

"Учусь до сих пор"

Против дронов помогало охотничье ружье. Максим научился держать его в руках в юности — с отцом ходил на охоту. Отсюда и позывной — Охотник. Однако туда, куда доводилось заезжать, прилетало и то, что потяжелее коптера.

« "В сентябре 2024-го попали под кассетный обстрел. Ремонтники чинили ЛЭП километрах в трех от границы. Мы вывезли их еще до того, как ВСУ принялись обкладывать этот квадрат. Сами же пережидали в другом месте, вроде бы безопасном. Но прилеты начались и там", — рассказывает белгородец.

Максиму перебило обе ноги. За спасенную жизнь благодарит сослуживца с позывным Мэтр — он оттащил Охотника, оказал первую помощь, а затем бросился за другими ранеными. Несмотря на тяжелое состояние и большую потерю крови, Бондарь оставался в сознании.

"На операционном столе понимал: левую ногу не спасти. Все, что ниже колена, ампутировали. И во мне по-прежнему более четырехсот осколков — вынимать их чревато последствиями, решили не трогать", — делится подробностями Максим.

© Фото предоставлено Максимом Бондарем Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручает Максиму орден Мужества © Фото предоставлено Максимом Бондарем Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручает Максиму орден Мужества

Позднее его наградили орденом Мужества — вручал лично губернатор Вячеслав Гладков.

« "Выписался домой через месяц после ранения. Сперва по улице передвигался на коляске. Реабилитация была сложной. Очень непросто освоиться с протезом. Да что говорить — учусь до сих пор", — признается Бондарь.

Заинтересовался уроками по оздоровительной физкультуре. Возникла мысль открыть свой центр. Ведь возвращаться в мастерскую — уже не вариант из-за здоровья.

© Фото предоставлено Максимом Бондарем Максим на занятии в оздоровительном центре © Фото предоставлено Максимом Бондарем Максим на занятии в оздоровительном центре

"Опираюсь на личный опыт"

Максим решил принять участие в проекте "Новые возможности" для жителей Белгородской области. Успешно завершил обучение и выиграл грант в полтора миллиона. Арендовал помещение, отремонтировал, закупил оборудование, нанял персонал. Вложил также собственные накопления, включая выплату за ранение.

Прошлым летом оздоровительный центр "Восстановление" открылся.

© Фото предоставлено Максимом Бондарем Максим выиграл грант в проекте ''Новые возможности'' © Фото предоставлено Максимом Бондарем Максим выиграл грант в проекте ''Новые возможности''

« "Нас часто путают с реабилитационным центром, но мы таковым не являемся. Основное направление — оздоровительная физкультура. Я же прошел профессиональную переподготовку, — объясняет Бондарь. — Из оборудования у нас на первый взгляд обычные спортивные тренажеры, однако они немного доработаны под наших посетителей. Кроме того, доступны спа-процедуры и массаж".

Сюда приходят и военнослужащие, и гражданские. Обращаются и люди с различными хроническими заболеваниями — те, кому рекомендованы облегченные физнагрузки. Желающих достаточно. Посещение срываются, лишь когда в Белгороде объявляют угрозу обстрелов.

© Фото предоставлено Максимом Бондарем Максим Бондарь в оздоровительном центре © Фото предоставлено Максимом Бондарем Максим Бондарь в оздоровительном центре

« "Посетителей с ампутациями я беру под личный контроль, поскольку точно знаю, как действовать, — уточняет Максим. — Мы — коммерческая организация, работать совсем бесплатно у нас нет возможности. Активно ищем НКО, которые могли бы подключиться и помочь нам сделать так, чтобы определенными категориями мы бы занимались безвозмездно".