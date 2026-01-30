Рейтинг@Mail.ru
"Было страшно". На что решился житель Белгорода ради помощи фронту
08:00 30.01.2026 (обновлено: 10:56 30.01.2026)
"Было страшно". На что решился житель Белгорода ради помощи фронту
"Было страшно". На что решился житель Белгорода ради помощи фронту
Максим Бондарь помогает восстанавливаться пострадавшим от обстрелов мирным и военным. В прошлом он — боец территориальной самообороны. Получив тяжелое ранение,...
белгород, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, общество
Надежные люди, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Общество

"Было страшно". На что решился житель Белгорода ради помощи фронту

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкЖилой дом в Белгороде, пострадавший в результате атаки беспилотника
Жилой дом в Белгороде, пострадавший в результате атаки беспилотника - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в медиабанк
Жилой дом в Белгороде, пострадавший в результате атаки беспилотника
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости, Глеб Подгорский. Максим Бондарь помогает восстанавливаться пострадавшим от обстрелов мирным и военным. В прошлом он — боец территориальной самообороны. Получив тяжелое ранение, его жизнь разделилась на до и после. О том, через что ему довелось пройти, — в материале РИА Новости.

"Задачи разные"

До начала спецоперации Максим работал автомехаником в Белгороде. Сам родом из Сибири, в приграничном городе однажды оказался в гостях, впоследствии остался. Женился, воспитывает с супругой двух дочерей.
Когда там стало неспокойно, бросить уже родной город и мыслей не было. В 2022-м, как только власти объявили о наборе бойцов в территориальную самооборону, отправился в ряды в числе первых вместе с напарником из автомастерской.
© Фото предоставлено Максимом БондаремМаксим Бондарь
Максим Бондарь - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© Фото предоставлено Максимом Бондарем
Максим Бондарь
Сперва дежурили в общественных местах, следили за порядком на мероприятиях, сопровождали полицейских в приграничных районах. Как только ВСУ развязали террор против мирного города, задачи кардинально изменились.
"В числе первых приезжали на места обстрелов. Помогали разбирать завалы, оказывали в том числе и первую помощь, — вспоминает Бондарь.— Тяжелее всего было, когда доставали из-под руин раненых детей. Самое страшное — уже мертвых".
Когда вэсэушники стали активно запускать дроны, бойцы начали сопровождать ремонтные бригады, которые спешили восстанавливать инфраструктуру после обстрелов приграничья.
© Фото : Настоящий Гладков/TelegramМесто попадания БПЛА в жилой дом в Белгороде
Место попадания БПЛА в жилой дом в Белгороде - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Место попадания БПЛА в жилой дом в Белгороде

"Учусь до сих пор"

Против дронов помогало охотничье ружье. Максим научился держать его в руках в юности — с отцом ходил на охоту. Отсюда и позывной — Охотник. Однако туда, куда доводилось заезжать, прилетало и то, что потяжелее коптера.
«

"В сентябре 2024-го попали под кассетный обстрел. Ремонтники чинили ЛЭП километрах в трех от границы. Мы вывезли их еще до того, как ВСУ принялись обкладывать этот квадрат. Сами же пережидали в другом месте, вроде бы безопасном. Но прилеты начались и там", — рассказывает белгородец.

Максиму перебило обе ноги. За спасенную жизнь благодарит сослуживца с позывным Мэтр — он оттащил Охотника, оказал первую помощь, а затем бросился за другими ранеными. Несмотря на тяжелое состояние и большую потерю крови, Бондарь оставался в сознании.
"На операционном столе понимал: левую ногу не спасти. Все, что ниже колена, ампутировали. И во мне по-прежнему более четырехсот осколков — вынимать их чревато последствиями, решили не трогать", — делится подробностями Максим.
© Фото предоставлено Максимом БондаремГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручает Максиму орден Мужества
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручает Максиму орден Мужества - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© Фото предоставлено Максимом Бондарем
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручает Максиму орден Мужества
Позднее его наградили орденом Мужества — вручал лично губернатор Вячеслав Гладков.
«

"Выписался домой через месяц после ранения. Сперва по улице передвигался на коляске. Реабилитация была сложной. Очень непросто освоиться с протезом. Да что говорить — учусь до сих пор", — признается Бондарь.

Заинтересовался уроками по оздоровительной физкультуре. Возникла мысль открыть свой центр. Ведь возвращаться в мастерскую — уже не вариант из-за здоровья.
© Фото предоставлено Максимом БондаремМаксим на занятии в оздоровительном центре
Максим на занятии в оздоровительном центре - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© Фото предоставлено Максимом Бондарем
Максим на занятии в оздоровительном центре

"Опираюсь на личный опыт"

Максим решил принять участие в проекте "Новые возможности" для жителей Белгородской области. Успешно завершил обучение и выиграл грант в полтора миллиона. Арендовал помещение, отремонтировал, закупил оборудование, нанял персонал. Вложил также собственные накопления, включая выплату за ранение.
Прошлым летом оздоровительный центр "Восстановление" открылся.
© Фото предоставлено Максимом БондаремМаксим выиграл грант в проекте ''Новые возможности''
Максим выиграл грант в проекте ''Новые возможности'' - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© Фото предоставлено Максимом Бондарем
Максим выиграл грант в проекте ''Новые возможности''
«

"Нас часто путают с реабилитационным центром, но мы таковым не являемся. Основное направление — оздоровительная физкультура. Я же прошел профессиональную переподготовку, — объясняет Бондарь. — Из оборудования у нас на первый взгляд обычные спортивные тренажеры, однако они немного доработаны под наших посетителей. Кроме того, доступны спа-процедуры и массаж".

Сюда приходят и военнослужащие, и гражданские. Обращаются и люди с различными хроническими заболеваниями — те, кому рекомендованы облегченные физнагрузки. Желающих достаточно. Посещение срываются, лишь когда в Белгороде объявляют угрозу обстрелов.
© Фото предоставлено Максимом БондаремМаксим Бондарь в оздоровительном центре
Максим Бондарь в оздоровительном центре - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© Фото предоставлено Максимом Бондарем
Максим Бондарь в оздоровительном центре
«

"Посетителей с ампутациями я беру под личный контроль, поскольку точно знаю, как действовать, — уточняет Максим. — Мы — коммерческая организация, работать совсем бесплатно у нас нет возможности. Активно ищем НКО, которые могли бы подключиться и помочь нам сделать так, чтобы определенными категориями мы бы занимались безвозмездно".

Он планирует участвовать и в других грантовых проектах, готов помогать не только белгородцам, но и жителям других регионов. Надеется, что его история послужит примером для тех, кто оказался в подобной ситуации: как бы ни было трудно, надо верить в свои силы.
Надежные люди
 
 
