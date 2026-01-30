Обманутую мошенниками девушку из Барнаула заподозрили в покушении на теракт

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Обманутая мошенниками жительница Барнаула обвиняется в покушении на теракт, она подожгла релейный шкаф на железнодорожных путях и административное здание, сообщает СК РФ.
По данным следствия, в январе 20-летней девушке позвонила неизвестная женщина с предложением о бесплатной медицинской помощи, после чего попросила продиктовать код из смс. Спустя некоторое время с девушкой связался неизвестный, сообщивший, что ее аккаунт в многофункциональном центре взломали злоумышленники.
Обманным путем девушку заставили оформить несколько кредитов и перевести деньги на указанный мошенниками счет. Действуя по указанию кураторов, фигурантка подпалила релейный шкаф на железнодорожных путях в Барнауле. На следующий день она совершила поджог административного здания, разбив окно служебного кабинета на первом этаже.
Ее задержали в результате совместных действий оперативных сотрудников управления ФСБ и центра противодействия экстремизму ГУМВД России по Алтайскому краю, а суд арестовал.
