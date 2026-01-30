Обманутую мошенниками девушку из Барнаула заподозрили в покушении на теракт

По данным следствия, в январе 20-летней девушке позвонила неизвестная женщина с предложением о бесплатной медицинской помощи, после чего попросила продиктовать код из смс. Спустя некоторое время с девушкой связался неизвестный, сообщивший, что ее аккаунт в многофункциональном центре взломали злоумышленники.