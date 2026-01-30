https://ria.ru/20260130/banki-2071324927.html
Россияне в 2025 году оформили минимальное за семь лет количество ипотек
Россияне в 2025 году оформили минимальное за семь лет количество ипотек - РИА Новости, 30.01.2026
Россияне в 2025 году оформили минимальное за семь лет количество ипотек
Российские банки в 2025 году выдали 986,2 тысячи ипотечных кредитов на сумму 4,45 триллиона рублей против 1,3 миллиона кредитов на 4,9 триллиона рублей в 2024... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T18:46:00+03:00
2026-01-30T18:46:00+03:00
2026-01-30T19:03:00+03:00
центральный банк рф (цб рф)
ипотека
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49732/90/497329042_0:631:1315:1371_1920x0_80_0_0_c1edfd57cba7ed4a6cedb68bd4bcfc0f.jpg
https://realty.ria.ru/20260129/domklik-2070936967.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49732/90/497329042_0:508:1315:1494_1920x0_80_0_0_fb040b6866f8a5b2d6a177fff049d5dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
центральный банк рф (цб рф), ипотека, экономика
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Ипотека, Экономика
Россияне в 2025 году оформили минимальное за семь лет количество ипотек
Количество выданных ипотечных кредитов россиянам снизилось до минимума за 7 лет
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Российские банки в 2025 году выдали 986,2 тысячи ипотечных кредитов на сумму 4,45 триллиона рублей против 1,3 миллиона кредитов на 4,9 триллиона рублей в 2024 году - это стало минимумом с 2018 года, подсчитало РИА Новости по данным ЦБ.
Так, в январе-декабре россияне оформили 968,2 тысячи ипотек на 4,45 триллиона рублей. При этом в текущем году выдачи сократились на четверть в количественном и на 9% в денежном выражении.
Это минимальное количество выдач с 2018 года (более ранних аналогичных данных в открытом доступе нет), а по объему прошлый год показал наименьший результат с 2019 года. Тогда, по данным ЦБ
, россияне оформили ипотек всего на 2,9 триллиона рублей.
В то же время средний размер кредита составил рекордные 4,87 миллиона рублей, увеличившись на четверть.
Портфель выданных банками ипотечных кредитов по итогам прошлого года достиг 20,8 триллиона рублей, увеличившись за год на 8,6%. Просроченная задолженность достигла 205,3 миллиарда рублей против 94,9 миллиарда годом ранее.