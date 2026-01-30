Рейтинг@Mail.ru
Россияне в 2025 году оформили минимальное за семь лет количество ипотек
18:46 30.01.2026 (обновлено: 19:03 30.01.2026)
Россияне в 2025 году оформили минимальное за семь лет количество ипотек
Россияне в 2025 году оформили минимальное за семь лет количество ипотек - РИА Новости, 30.01.2026
Россияне в 2025 году оформили минимальное за семь лет количество ипотек
Российские банки в 2025 году выдали 986,2 тысячи ипотечных кредитов на сумму 4,45 триллиона рублей против 1,3 миллиона кредитов на 4,9 триллиона рублей в 2024... РИА Новости, 30.01.2026
центральный банк рф (цб рф), ипотека, экономика
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Ипотека, Экономика
Россияне в 2025 году оформили минимальное за семь лет количество ипотек

Количество выданных ипотечных кредитов россиянам снизилось до минимума за 7 лет

© РИА Новости / Илья Питалев
Рублевые купюры разного достоинства
Рублевые купюры разного достоинства - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Рублевые купюры разного достоинства. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Российские банки в 2025 году выдали 986,2 тысячи ипотечных кредитов на сумму 4,45 триллиона рублей против 1,3 миллиона кредитов на 4,9 триллиона рублей в 2024 году - это стало минимумом с 2018 года, подсчитало РИА Новости по данным ЦБ.
Так, в январе-декабре россияне оформили 968,2 тысячи ипотек на 4,45 триллиона рублей. При этом в текущем году выдачи сократились на четверть в количественном и на 9% в денежном выражении.
Это минимальное количество выдач с 2018 года (более ранних аналогичных данных в открытом доступе нет), а по объему прошлый год показал наименьший результат с 2019 года. Тогда, по данным ЦБ, россияне оформили ипотек всего на 2,9 триллиона рублей.
В то же время средний размер кредита составил рекордные 4,87 миллиона рублей, увеличившись на четверть.
Портфель выданных банками ипотечных кредитов по итогам прошлого года достиг 20,8 триллиона рублей, увеличившись за год на 8,6%. Просроченная задолженность достигла 205,3 миллиарда рублей против 94,9 миллиарда годом ранее.
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
"Домклик": чаще всего ипотеку в России брали заемщики от 26 до 50 лет
29 января, 11:51
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
