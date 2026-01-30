Россияне в 2025 году оформили минимальное за семь лет количество ипотек

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Российские банки в 2025 году выдали 986,2 тысячи ипотечных кредитов на сумму 4,45 триллиона рублей против 1,3 миллиона кредитов на 4,9 триллиона рублей в 2024 году - это стало минимумом с 2018 года, подсчитало РИА Новости по данным ЦБ.

Так, в январе-декабре россияне оформили 968,2 тысячи ипотек на 4,45 триллиона рублей. При этом в текущем году выдачи сократились на четверть в количественном и на 9% в денежном выражении.

Это минимальное количество выдач с 2018 года (более ранних аналогичных данных в открытом доступе нет), а по объему прошлый год показал наименьший результат с 2019 года. Тогда, по данным ЦБ , россияне оформили ипотек всего на 2,9 триллиона рублей.

В то же время средний размер кредита составил рекордные 4,87 миллиона рублей, увеличившись на четверть.