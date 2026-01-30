Рейтинг@Mail.ru
В Балашихе задержали девушку, угрожавшую поджечь ТЦ - РИА Новости, 30.01.2026
16:19 30.01.2026
В Балашихе задержали девушку, угрожавшую поджечь ТЦ
В Балашихе задержали девушку, угрожавшую поджечь ТЦ - РИА Новости, 30.01.2026
В Балашихе задержали девушку, угрожавшую поджечь ТЦ
Девушка облила горючей жидкостью помещение на цокольном этаже и угрожала поджечь торговый центр в Балашихе, она задержана, возбуждены уголовные дела, сообщили в РИА Новости, 30.01.2026
2026
происшествия, балашиха, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Балашиха, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Балашихе задержали девушку, угрожавшую поджечь ТЦ

В Балашихе задержали девушку, по указанию мошенников угрожавшую поджечь ТЦ

Наручники висят на дверной ручке
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в медиабанк
Наручники висят на дверной ручке . Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Девушка облила горючей жидкостью помещение на цокольном этаже и угрожала поджечь торговый центр в Балашихе, она задержана, возбуждены уголовные дела, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.
В полицию поступило сообщение о нарушении общественного порядка в торговом центре в Балашихе.
Наручники - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Физика из Ленинградской области осудили на семь лет за фейки о ВС России
Вчера, 15:50
"По предварительной информации, девушка облила горючей жидкостью помещение на цокольном этаже и угрожала совершить поджог, однако ее действия пресекли очевидцы, которые передали правонарушительницу прибывшим сотрудникам полиции", - говорится в сообщении.
Полицейские доставили девушку в отдел, где 18-летняя местная жительница рассказала, что действовала под влиянием неизвестных, которые давали ей указания по телефону.
Возбуждено дела о теракте и покушении на уничтожение или повреждение имущества.
МАшина прокуратуры - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
В Кабардино-Балкарии лжезастройщики "заработали" 48 миллионов рублей
Вчера, 15:45
 
