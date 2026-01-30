https://ria.ru/20260130/balashikha-2071284660.html
В Балашихе задержали девушку, угрожавшую поджечь ТЦ
В Балашихе задержали девушку, угрожавшую поджечь ТЦ
В Балашихе задержали девушку, угрожавшую поджечь ТЦ
Девушка облила горючей жидкостью помещение на цокольном этаже и угрожала поджечь торговый центр в Балашихе, она задержана, возбуждены уголовные дела, сообщили в РИА Новости, 30.01.2026
балашиха
В Балашихе задержали девушку, угрожавшую поджечь ТЦ
В Балашихе задержали девушку, по указанию мошенников угрожавшую поджечь ТЦ