Байден, покидая пост президента, забрал дипломатические подарки, пишут СМИ

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Бывший президент США Джо Байден, покидая пост, забрал с собой два дипломатических подарка - фрагмент самолета от премьер-министра Папуа-Новой Гвинеи Джеймса Марапе и запонки от премьера Италии Джорджи Мелони, передает агентство Блумберг со ссылкой на отчет госдепартамента.
"Байден решил лично оставить себе только два подарка за время своего президентства: фрагмент самолета, а также запонки от премьер-министра Италии Джорджи Мелони стоимостью менее 722 долларов", - пишет агентство.
Согласно отчету госдепа, одним из подарков был фрагмент легкого бомбардировщика A-20 Havoc. Как отмечает агентство, на самолете этой же модели летал дядя Байдена, служивший в ВВС США, когда он потерпел крушение у берегов Папуа-Новой Гвинеи в 1944 году. Этот обломок самолета был подарен бывшему президенту премьер-министром Папуа-Новой Гвинеи Марапе. Он также подарил Байдену плакат в рамке, традиционную вязаную сумку билум, картину "Райские птицы", рубашку, золотой значок и кофе. Общая стоимость всех подарков составила 1254 доллара.
Как отмечает агентство, законодательство США запрещает федеральным чиновникам принимать от иностранных правительств подарки стоимостью более 480 долларов. Исключение делается только для подарков, отказ от которых может оскорбить или нанести ущерб дипломатическим отношениям. Даже в этом случае подарки принадлежат правительству США, а не получателю, подчеркивает агентство. Если чиновник хочет оставить себе подарок, он обязан за него заплатить.