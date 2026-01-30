Рейтинг@Mail.ru
Байден, покидая пост президента, забрал дипломатические подарки, пишут СМИ - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:39 30.01.2026 (обновлено: 10:40 30.01.2026)
https://ria.ru/20260130/bajden-2071161620.html
Байден, покидая пост президента, забрал дипломатические подарки, пишут СМИ
Байден, покидая пост президента, забрал дипломатические подарки, пишут СМИ - РИА Новости, 30.01.2026
Байден, покидая пост президента, забрал дипломатические подарки, пишут СМИ
Бывший президент США Джо Байден, покидая пост, забрал с собой два дипломатических подарка - фрагмент самолета от премьер-министра Папуа-Новой Гвинеи Джеймса... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T10:39:00+03:00
2026-01-30T10:40:00+03:00
в мире
сша
папуа-новая гвинея
италия
джо байден
джорджа мелони
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601928578_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b13f89679523fb8c93f0affdd52c2d30.jpg
https://ria.ru/20260117/tramp-2068556774.html
сша
папуа-новая гвинея
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601928578_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_2a653f76c6749a0f0d65d85598554a7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, папуа-новая гвинея, италия, джо байден, джорджа мелони
В мире, США, Папуа-Новая Гвинея, Италия, Джо Байден, Джорджа Мелони
Байден, покидая пост президента, забрал дипломатические подарки, пишут СМИ

Bloomberg: Байден, покидая пост президента, забрал два дипломатических подарка

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Бывший президент США Джо Байден, покидая пост, забрал с собой два дипломатических подарка - фрагмент самолета от премьер-министра Папуа-Новой Гвинеи Джеймса Марапе и запонки от премьера Италии Джорджи Мелони, передает агентство Блумберг со ссылкой на отчет госдепартамента.
"Байден решил лично оставить себе только два подарка за время своего президентства: фрагмент самолета, а также запонки от премьер-министра Италии Джорджи Мелони стоимостью менее 722 долларов", - пишет агентство.
Согласно отчету госдепа, одним из подарков был фрагмент легкого бомбардировщика A-20 Havoc. Как отмечает агентство, на самолете этой же модели летал дядя Байдена, служивший в ВВС США, когда он потерпел крушение у берегов Папуа-Новой Гвинеи в 1944 году. Этот обломок самолета был подарен бывшему президенту премьер-министром Папуа-Новой Гвинеи Марапе. Он также подарил Байдену плакат в рамке, традиционную вязаную сумку билум, картину "Райские птицы", рубашку, золотой значок и кофе. Общая стоимость всех подарков составила 1254 доллара.
Как отмечает агентство, законодательство США запрещает федеральным чиновникам принимать от иностранных правительств подарки стоимостью более 480 долларов. Исключение делается только для подарков, отказ от которых может оскорбить или нанести ущерб дипломатическим отношениям. Даже в этом случае подарки принадлежат правительству США, а не получателю, подчеркивает агентство. Если чиновник хочет оставить себе подарок, он обязан за него заплатить.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Трамп призвал арестовать всех, кто использовал автоперо при Байдене
17 января, 23:30
 
В миреСШАПапуа-Новая ГвинеяИталияДжо БайденДжорджа Мелони
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала