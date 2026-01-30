Рейтинг@Mail.ru
Багреева: Москва подписала более 122 тысяч договоров с бизнесом из регионов
09:10 30.01.2026
Багреева: Москва подписала более 122 тысяч договоров с бизнесом из регионов
Московские заказчики в прошлом году заключили с бизнесом из регионов России свыше 122 тысяч договоров, что составляет треть от общего числа контрактов столицы,... РИА Новости, 30.01.2026
москва, мария багреева, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , департамент экономической политики и развития москвы
Москва, Мария Багреева, Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Департамент экономической политики и развития Москвы
Заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева
Заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Московские заказчики в прошлом году заключили с бизнесом из регионов России свыше 122 тысяч договоров, что составляет треть от общего числа контрактов столицы, сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города (ДЭПР) Мария Багреева.
Она добавила, что действующая в столице схема закупок дает возможность московским заказчикам подписывать договоры с поставщиками по всей России. Данное решение стимулирует рост конкуренции в закупках: заказчики могут рассчитывать на товары высокого качества, а предприниматели — на шанс увеличить географию продаж.
"В 2025 году столица заключила с региональными предпринимателями 122,3 тысячи контрактов — это 35% от общего количества сделок, осуществленных городом. Чаще всего московские учреждения закупали в других регионах медицинские изделия и лекарства, услуги по техобслуживанию оборудования, текущему ремонту, охране, обеспечению пожарной безопасности, медицинские услуги", — цитирует пресс-служба ДЭПР Багрееву.
Заммэра сообщила, что на упомянутые категории заключили 35 тысяч договоров, или порядка 30% всех межрегиональных сделок города. Чаще всего город заказывал товары, работы и услуги у поставщиков из Московской, Свердловской, Рязанской, Нижегородской областей и Санкт-Петербурга.
"Общий объем контрактов Москвы с регионами в прошлом году вырос на 40% по сравнению с 2024-м и достиг 538 миллиардов рублей", — подчеркнула Багреева.
Более половины (порядка 64% от общего числа межрегиональных контрактов) столица заключила на портале поставщиков – платформе для проведения закупок малого объема.
Руководитель московского департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов отметил, что число договоров, заключенных на площадке с региональным бизнесом в прошлом году, достигло 77,9 тысячи, что на 42% больше, чем в 2024 году. Общая сумма равна 24,2 миллиарда рублей. Самая востребованная продукция относится к строительному, хозяйственному, медицинскому, информационно-технологическому назначению, а также к обслуживанию, техническому содержанию и ремонту.
Портал поставщиков начал работу в 2013 году. Его целью является упрощение процесса закупок малого объема. Платформа оказалась достаточно полезным инструментом и на данный момент список продуктов и услуг, который там предлагает бизнес, содержит свыше 3,3 миллиона наименований. Каждый день на портале заключается свыше 1,5 тысячи договоров. На текущий момент свою деятельность там ведут более 390 тысяч предпринимателей, 90% из них являются представителями малого и среднего бизнеса. Товары, работы и услуги на платформе выбирают свыше 60 тысяч государственных и муниципальных заказчиков из 43 регионов страны.
Ранее Багреева заявляла, что в 2025 году столичным заказчикам удалось сэкономить в госзакупках свыше 100 миллиардов рублей благодаря высокой конкурентности процедур и применяемому в ходе закупок механизму экспертизы начальной максимальной цены контрактов (договоров).
 
Твой бизнес, Москва, Мария Багреева, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса, Департамент экономической политики и развития Москвы
 
 
