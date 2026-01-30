Рейтинг@Mail.ru
Азербайджан заявил, что его территория не будет использоваться против Ирана - РИА Новости, 30.01.2026
00:02 30.01.2026
Азербайджан заявил, что его территория не будет использоваться против Ирана
Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заверил своего иранского коллегу Аббаса Аракчи в том, что территория Азербайджана не будет использоваться против Ирана,... РИА Новости, 30.01.2026
в мире
азербайджан
иран
джейхун байрамов
аббас аракчи
азербайджан
иран
2026
Азербайджан заявил, что его территория не будет использоваться против Ирана

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. Архивное фото
БАКУ, 29 янв - РИА Новости. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заверил своего иранского коллегу Аббаса Аракчи в том, что территория Азербайджана не будет использоваться против Ирана, следует из сообщения пресс-службы азербайджанского внешнеполитического ведомства.
В четверг состоялся телефонный разговор между Байрамовым и Аракчи.
"В ходе разговора обсуждалась ситуация вокруг Ирана. Байрамов отметил, что недавняя напряжённость в регионе вызывает беспокойство, и подчеркнул, что Азербайджан всегда выступал за то, чтобы все стороны воздерживались от шагов и риторики, которые могут вызвать нестабильность в Иране и вокруг него. Было отмечено, что существующие проблемы необходимо решать исключительно в соответствии с нормами и принципами международного права, путем диалога и дипломатии. Байрамов подчеркнул, что Азербайджан никогда не позволит использовать своё воздушное пространство или территорию для проведения военных операций против соседнего Ирана или любой другой страны", - говорится в сообщении.
По данным МИД Азербайджана, в ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.
Заголовок открываемого материала