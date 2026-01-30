Азербайджан заявил, что его территория не будет использоваться против Ирана

БАКУ, 29 янв - РИА Новости. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заверил своего иранского коллегу Аббаса Аракчи в том, что территория Азербайджана не будет использоваться против Ирана, следует из сообщения пресс-службы азербайджанского внешнеполитического ведомства.
В четверг состоялся телефонный разговор между Байрамовым и Аракчи.
"В ходе разговора обсуждалась ситуация вокруг Ирана. Байрамов отметил, что недавняя напряжённость в регионе вызывает беспокойство, и подчеркнул, что Азербайджан всегда выступал за то, чтобы все стороны воздерживались от шагов и риторики, которые могут вызвать нестабильность в Иране и вокруг него. Было отмечено, что существующие проблемы необходимо решать исключительно в соответствии с нормами и принципами международного права, путем диалога и дипломатии. Байрамов подчеркнул, что Азербайджан никогда не позволит использовать своё воздушное пространство или территорию для проведения военных операций против соседнего Ирана или любой другой страны", - говорится в сообщении.
По данным МИД Азербайджана, в ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.