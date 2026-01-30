Азербайджан заявил, что его территория не будет использоваться против Ирана

БАКУ, 29 янв - РИА Новости. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заверил своего иранского коллегу Аббаса Аракчи в том, что территория Азербайджана не будет использоваться против Ирана, следует из сообщения пресс-службы азербайджанского внешнеполитического ведомства.