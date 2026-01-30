Рейтинг@Mail.ru
В Пермском крае четыре человека погибли в ДТП с санитарным автомобилем
17:19 30.01.2026 (обновлено: 21:22 30.01.2026)
В Пермском крае четыре человека погибли в ДТП с санитарным автомобилем
В Пермском крае четыре человека погибли в ДТП с санитарным автомобилем - РИА Новости, 30.01.2026
В Пермском крае четыре человека погибли в ДТП с санитарным автомобилем
В Пермском крае четыре человека погибли при столкновении санитарного автомобиля и легковушки, сообщил региональный Минздрав. РИА Новости, 30.01.2026
происшествия, пермский край, кудымкар, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Пермский край, Кудымкар, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Пермском крае четыре человека погибли в ДТП с санитарным автомобилем

В Пермском крае четыре человека погибли в ДТП с санитарным авто и легковушкой

© Фото : Прокуратура Пермского края/TelegramПоследствия столкновения санитарного и легкового автомобилей в Пермском крае, 30 января 2026
Последствия столкновения санитарного и легкового автомобилей в Пермском крае, 30 января 2026 - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© Фото : Прокуратура Пермского края/Telegram
Последствия столкновения санитарного и легкового автомобилей в Пермском крае, 30 января 2026
ПЕРМЬ, 30 янв — РИА Новости. В Пермском крае четыре человека погибли при столкновении санитарного автомобиля и легковушки, сообщил региональный Минздрав.
"В результате происшествия четыре человека погибли: водитель санитарного автомобиля "Лада-Ларгус" и три пациента. Еще один пациент, а также пострадавший водитель из другой машины госпитализированы в Кудымкар. Первый находится в стабильно тяжелом состоянии, второй — в состоянии средней степени тяжести", — говорится в публикации.
По данным ведомства, авария произошла около 16:00 (14:00 мск) на трассе в Пермском крае. Машина Карагайской районной больницы возвращалась с четырьмя пациентами после процедуры гемодиализа из Кудымкара в Карагай.
Кудымкарская городская прокуратура контролирует установление причин и условий ДТП. На место происшествия выехал местный прокурор Дамир Гайфуллин.
В краевом ГУ МВД агентству пояснили, что, по предварительным данным, водитель автомобиля "Лада-Ларгус" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с иномаркой. Другие обстоятельства ДТП сейчас устанавливаются. Полиция подтвердила данные о четырех погибших и двух пострадавших.
Происшествия, Пермский край, Кудымкар, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Заголовок открываемого материала