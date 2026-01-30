https://ria.ru/20260130/avariya-2071305691.html
В Пермском крае четыре человека погибли в ДТП с санитарным автомобилем
2026-01-30T17:19:00+03:00
2026-01-30T17:19:00+03:00
2026-01-30T21:22:00+03:00
происшествия
пермский край
кудымкар
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071324717_0:45:1280:765_1920x0_80_0_0_2684918cd9253e02ad8faa5e47bad803.jpg
пермский край
кудымкар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071324717_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_44bac1f0fb15bd1fce266c2fa7f3e772.jpg
ПЕРМЬ, 30 янв — РИА Новости.
В Пермском крае четыре человека погибли при столкновении санитарного автомобиля и легковушки, сообщил
региональный Минздрав.
"В результате происшествия четыре человека погибли: водитель санитарного автомобиля "Лада-Ларгус" и три пациента. Еще один пациент, а также пострадавший водитель из другой машины госпитализированы в Кудымкар. Первый находится в стабильно тяжелом состоянии, второй — в состоянии средней степени тяжести", — говорится в публикации.
По данным ведомства, авария произошла около 16:00 (14:00 мск) на трассе в Пермском крае
. Машина Карагайской районной больницы возвращалась с четырьмя пациентами после процедуры гемодиализа из Кудымкара
в Карагай.
Кудымкарская городская прокуратура контролирует установление причин и условий ДТП. На место происшествия выехал местный прокурор Дамир Гайфуллин.
В краевом ГУ МВД агентству пояснили, что, по предварительным данным, водитель автомобиля "Лада-Ларгус" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с иномаркой. Другие обстоятельства ДТП сейчас устанавливаются. Полиция подтвердила данные о четырех погибших и двух пострадавших.