В Пермском крае четыре человека погибли в ДТП с санитарным автомобилем

"В результате происшествия четыре человека погибли: водитель санитарного автомобиля "Лада-Ларгус" и три пациента. Еще один пациент, а также пострадавший водитель из другой машины госпитализированы в Кудымкар. Первый находится в стабильно тяжелом состоянии, второй — в состоянии средней степени тяжести", — говорится в публикации.