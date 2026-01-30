Рейтинг@Mail.ru
Более 20 детей погибли при украинских атаках в 2025 году
Специальная военная операция на Украине
 
11:26 30.01.2026
Более 20 детей погибли при украинских атаках в 2025 году
Более 20 детей погибли при украинских атаках в 2025 году
В 2025 году от атак ВСУ погибли 22 ребенка, около 271 получили ранения различной степени тяжести, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям... РИА Новости, 30.01.2026
специальная военная операция на украине
россия
родион мирошник
вооруженные силы украины
происшествия
россия
2026
россия, родион мирошник, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Более 20 детей погибли при украинских атаках в 2025 году

В 2025 году при атаках ВСУ погибли 22 ребенка

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. В 2025 году от атак ВСУ погибли 22 ребенка, около 271 получили ранения различной степени тяжести, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"В 2025 году от преступных деяний украинских боевиков пострадали как минимум 293 несовершеннолетних, из них 22 ребенка были убиты, еще 271 получил ранения и увечья различной степени тяжести", - сказал Мирошник на брифинге.
Мирошник добавил, что всего с февраля 2022 года ранения получили как минимум 1 082 ребенка, и как минимум 236 детей погибли.
"Начиная с 2014 года от рук украинских нацистов пострадали, как минимум, 1 936 несовершеннолетних детей, 345 из них погибли", - сказал Мирошник.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
