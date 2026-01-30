https://ria.ru/20260130/ataki-2071173670.html
Более 20 детей погибли при украинских атаках в 2025 году
Более 20 детей погибли при украинских атаках в 2025 году - РИА Новости, 30.01.2026
Более 20 детей погибли при украинских атаках в 2025 году
В 2025 году от атак ВСУ погибли 22 ребенка, около 271 получили ранения различной степени тяжести, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям... РИА Новости, 30.01.2026
Более 20 детей погибли при украинских атаках в 2025 году
В 2025 году при атаках ВСУ погибли 22 ребенка