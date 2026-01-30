Рейтинг@Mail.ru
При атаке БПЛА пострадала жительница брянского села - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:14 30.01.2026 (обновлено: 06:18 30.01.2026)
https://ria.ru/20260130/ataka-2071129434.html
При атаке БПЛА пострадала жительница брянского села
При атаке БПЛА пострадала жительница брянского села - РИА Новости, 30.01.2026
При атаке БПЛА пострадала жительница брянского села
Мирная жительница пострадала при атаке БПЛА ВСУ на село Новый Ропск в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T06:14:00+03:00
2026-01-30T06:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
вооруженные силы украины
брянская область
климовский район
александр богомаз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2070906844_0:157:3084:1892_1920x0_80_0_0_85908447cdbc6be19df483ef364e4350.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
брянская область
климовский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2070906844_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_e1c071c90f53d4a48fb71c0f9e7e2b40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, вооруженные силы украины, брянская область, климовский район, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Брянская область, Климовский район, Александр Богомаз
При атаке БПЛА пострадала жительница брянского села

При атаке БПЛА пострадала мирная жительница брянского села

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Мирная жительница пострадала при атаке БПЛА ВСУ на село Новый Ропск в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Украинские террористы атаковали FPV-дронами село Новый Ропск Климовского района. К сожалению, в результате террористической атаки ранена мирная жительница", - написал Богомаз в своем Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что были частично повреждены два гражданских автомобиля.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВооруженные силы УкраиныБрянская областьКлимовский районАлександр Богомаз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала