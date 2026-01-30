https://ria.ru/20260130/ataka-2071129434.html
При атаке БПЛА пострадала жительница брянского села
Мирная жительница пострадала при атаке БПЛА ВСУ на село Новый Ропск в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 30.01.2026
