В Ростовской области отразили атаку БПЛА
Два беспилотника уничтожены в Каменске-Шахтинском и в Чертковском районе Ростовской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T05:46:00+03:00
2026-01-30T05:46:00+03:00
2026-01-30T06:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
ростовская область
каменск-шахтинский
безопасность
чертковский район
юрий слюсарь
ростовская область
каменск-шахтинский
чертковский район
ростовская область, каменск-шахтинский, безопасность, чертковский район, юрий слюсарь
