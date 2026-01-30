Рейтинг@Mail.ru
Кризис в Газе не мог быть завершен без вмешательства Трампа, заявил ас-Сиси - РИА Новости, 30.01.2026
18:08 30.01.2026
Кризис в Газе не мог быть завершен без вмешательства Трампа, заявил ас-Сиси
Конфликт в секторе Газа не мог быть завершен без вмешательства президента США Дональда Трампа, считает египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси. РИА Новости, 30.01.2026
в мире
сша
каир (город)
египет
дональд трамп
абдель фаттах ас-сиси
стив уиткофф
хамас
сша
каир (город)
египет
в мире, сша, каир (город), египет, дональд трамп, абдель фаттах ас-сиси, стив уиткофф, хамас, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, США, Каир (город), Египет, Дональд Трамп, Абдель Фаттах ас-Сиси, Стив Уиткофф, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
КАИР, 30 янв – РИА Новости. Конфликт в секторе Газа не мог быть завершен без вмешательства президента США Дональда Трампа, считает египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси.
"Я хочу вам сказать, что кризис в секторе Газа не мог быть завершен без личного вмешательства президента Трампа", - сказал ас-Сиси в ходе выступления в пятницу перед студентами Военной академии в Каире.
Президент Египта подчеркнул, что сейчас есть возможность для восстановления сектора Газа и ввоза большего объема гуманитарной помощи.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф 14 января заявил о начале второй фазы мирного плана Соединенных Штатов по урегулированию в секторе Газа. Он добавил, что она включает в себя создание переходной технократической администрации Палестины, разоружение ХАМАС, а также переход от состояния перемирия к восстановлению региона.
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси проводит встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Египет готов оказать поддержку в урегулировании на Украине, заявил Ас-Сиси
20 декабря 2025, 14:18
 
