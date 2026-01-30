Рейтинг@Mail.ru
Адвокат Гарегина II прокомментировал возбужденное против каталикоса дело
00:32 30.01.2026 (обновлено: 01:09 30.01.2026)
Адвокат Гарегина II прокомментировал возбужденное против каталикоса дело
Дарья Буймова
Адвокат Гарегина II прокомментировал возбужденное против каталикоса дело

Верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II
Верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II. Архивное фото
ЕРЕВАН, 30 янв — РИА Новости. Власти Армении возбудили уголовное дело против католикоса всех армян Гарегина II, чтобы не дать ему выехать из страны и сорвать запланированное в Австрии епископское собрание Армянской апостольской церкви, считает адвокат Рубен Меликян.

Следственный комитет республики начал процессуальное производство против священнослужителя после лишения сана епископа Геворга Сарояна, поддержавшего Ереван в конфликте с ААЦ. Речь идет о статьях "неисполнение судебного акта или воспрепятствование его исполнению" и "склонение к неисполнению судебного акта". Как утверждает СК Армении, суд запретил церкви препятствовать епископу осуществлять полномочия.

"Цель возбуждения уголовного дела по этой статье неприкрыта — лишить католикоса всех армян и членов Верховного духовного совета возможности выехать из Армении. Могут сделать это завтра, могут сделать это на следующей неделе, но до 16 февраля у них есть план, программа, чтобы осуществить это, чтобы не состоялось это важнейшее заседание епископского собрания", — сказал Меликян.
Он также не исключил вероятности применения меры пресечения в рамках дела и обысков в духовном центре ААЦ — Первопрестольном Святом Эчмиадзине.
Верующие в церкви Святой Рипсиме в Эчмиадзине - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
МИД Армении обвинил священников ААЦ в призывах к свержению власти
28 января, 18:01
"Подобные действия ожидаемы, но мы должны подтвердить нашу преданность Святому Эчмиадзину", — заключил адвокат.
Гарегин II назначил епископское собрание в австрийском городе Санкт-Пельтен с 16 по 19 февраля. Это решение он сделал после нападок властей Армении на церковь и арестов иерархов.

Пашинян против ААЦ

В последнее время премьер-министр Армении усилил нападки на Армянскую апостольскую церковь. Весной прошлого года он опубликовал в соцсетях оскорбительные посты, в том числе с нецензурной лексикой, а затем предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем решающую роль государства.
Так, предпринимателя Самвела Карапетяна задержали 18 июня. Его арестовали за поддержку ААЦ и призывы к свержению власти. Предприниматель не признал вину и назвал руководство страны несостоятельным.
Архиепископ Микаэл Аджапахян в зале суда в Ереване - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Осужденный в Армении архиепископ Микаэл пожаловался на нарушение прав
31 декабря 2025, 01:55

Карапетян вкладывает много денег в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности его фонда "Ташир" — сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины.

Архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба", также попал под арест. Он был лидером протестующих, которые в 2024-м требовали отставки главы армянского правительства. Заключили под стражу и архиепископа Микаэля Аджапахяна. Против него возбудили уголовное дело о призывах к захвату власти и нарушению территориальной целостности страны.
В начале июля Пашинян вновь оскорбил католикоса всех армян Гарегина II и пообещал лично возглавить борьбу против него. Премьер разработал план по "обновлению" ААЦ, в котором предложил назначить временного местоблюстителя патриаршего престола, а также принять новый устав Церкви до избрания другого католикоса.
Кафедральный собор Армянской апостольской церкви на территории армянского культурно-храмового комплекса в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
В РПЦ выразили озабоченность вмешательством Армении в церковные дела
28 января, 18:32
 
