Рейтинг@Mail.ru
В США арестовали экс-ведущего CNN по делу о заговоре, пишут СМИ - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:18 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/arest-2071319490.html
В США арестовали экс-ведущего CNN по делу о заговоре, пишут СМИ
В США арестовали экс-ведущего CNN по делу о заговоре, пишут СМИ - РИА Новости, 30.01.2026
В США арестовали экс-ведущего CNN по делу о заговоре, пишут СМИ
Бывший ведущий телеканала CNN Дон Лемон был арестован в Лос-Анджелесе после предъявления федерального обвинения по статье о заговоре с целью нарушения... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T18:18:00+03:00
2026-01-30T18:18:00+03:00
в мире
лос-анджелес
миннесота
калифорния
фбр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939158001_0:216:3067:1941_1920x0_80_0_0_aa0bd5bb327ab025d03dc3c0a546e7fb.jpg
https://ria.ru/20260113/arest-2067486556.html
лос-анджелес
миннесота
калифорния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939158001_288:0:3017:2047_1920x0_80_0_0_d8470ba0978c3435ca65d017d6958f7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, лос-анджелес, миннесота, калифорния, фбр
В мире, Лос-Анджелес, Миннесота, Калифорния, ФБР
В США арестовали экс-ведущего CNN по делу о заговоре, пишут СМИ

CBS News: в США арестовали экс-ведущего CNN по делу о заговоре

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в медиабанк
Руки в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 30 янв — РИА Новости. Бывший ведущий телеканала CNN Дон Лемон был арестован в Лос-Анджелесе после предъявления федерального обвинения по статье о заговоре с целью нарушения гражданских прав, сообщает CBS News со ссылкой на источники, непосредственно знакомые с ходом расследования.
По данным телеканала, Лемон был задержан в четверг поздно вечером в одном из отелей Лос-Анджелеса после того, как федеральное жюри присяжных в штате Миннесота вынесло обвинительное заключение. Арест был проведён совместной группой Управления внутренней безопасности США (HSI) и Федерального бюро расследований (ФБР). На момент задержания Лемон находился в Калифорнии, где освещал предстоящую церемонию вручения музыкальной премии "Грэмми".
Точные формулировки обвинений и конкретные эпизоды, ставшие основанием для статьи о заговоре с целью нарушения гражданских прав, официально пока не раскрыты. Источники CBS News уточняют, что по этому же делу обвинения предъявлены ещё пяти фигурантам — часть из них уже арестована, остальные объявлены в розыск.
Адвокат Лемона Аббе Лоуэлл подтвердил факт задержания и заявил, что его подзащитный на протяжении 30 лет занимался журналистской деятельностью, а его работа в Миннеаполисе, которая, предположительно, фигурирует в материалах дела, носила исключительно профессиональный характер и защищена первой поправкой к конституции США. По словам юриста, защита расценивает произошедшее как беспрецедентную атаку на свободу прессы и намерена оспаривать обвинения в суде.
Лемон на протяжении многих лет был одной из наиболее узнаваемых фигур американского телевидения и широко известен своими резонансными комментариями по общественно-политическим вопросам.
Василиса Хвостова - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Экс-ведущую "Орла и решки" депортировали из США
13 января, 00:51
 
В миреЛос-АнджелесМиннесотаКалифорнияФБР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала