В США арестовали экс-ведущего CNN по делу о заговоре, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 30 янв — РИА Новости. Бывший ведущий телеканала CNN Дон Лемон был арестован в Лос-Анджелесе после предъявления федерального обвинения по статье о заговоре с целью нарушения гражданских прав, сообщает CBS News со ссылкой на источники, непосредственно знакомые с ходом расследования.
По данным телеканала, Лемон был задержан в четверг поздно вечером в одном из отелей Лос-Анджелеса после того, как федеральное жюри присяжных в штате Миннесота вынесло обвинительное заключение. Арест был проведён совместной группой Управления внутренней безопасности США (HSI) и Федерального бюро расследований (ФБР). На момент задержания Лемон находился в Калифорнии, где освещал предстоящую церемонию вручения музыкальной премии "Грэмми".
Точные формулировки обвинений и конкретные эпизоды, ставшие основанием для статьи о заговоре с целью нарушения гражданских прав, официально пока не раскрыты. Источники CBS News уточняют, что по этому же делу обвинения предъявлены ещё пяти фигурантам — часть из них уже арестована, остальные объявлены в розыск.
Адвокат Лемона Аббе Лоуэлл подтвердил факт задержания и заявил, что его подзащитный на протяжении 30 лет занимался журналистской деятельностью, а его работа в Миннеаполисе, которая, предположительно, фигурирует в материалах дела, носила исключительно профессиональный характер и защищена первой поправкой к конституции США. По словам юриста, защита расценивает произошедшее как беспрецедентную атаку на свободу прессы и намерена оспаривать обвинения в суде.
Лемон на протяжении многих лет был одной из наиболее узнаваемых фигур американского телевидения и широко известен своими резонансными комментариями по общественно-политическим вопросам.
