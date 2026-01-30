В США арестовали экс-ведущего CNN по делу о заговоре, пишут СМИ

Точные формулировки обвинений и конкретные эпизоды, ставшие основанием для статьи о заговоре с целью нарушения гражданских прав, официально пока не раскрыты. Источники CBS News уточняют, что по этому же делу обвинения предъявлены ещё пяти фигурантам — часть из них уже арестована, остальные объявлены в розыск.