Фигурант дела о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево признал вину - РИА Новости, 30.01.2026
07:11 30.01.2026
Фигурант дела о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево признал вину
Фигурант дела о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево признал вину - РИА Новости, 30.01.2026
Фигурант дела о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево признал вину
Фигурант уголовного дела о хищении денег у бойцов СВО в "Шереметьево", ранее находившийся в международном розыске, признал вину, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T07:11:00+03:00
2026-01-30T07:11:00+03:00
происшествия
москва
россия
шереметьево (аэропорт)
москва
россия
происшествия, москва, россия, шереметьево (аэропорт)
Происшествия, Москва, Россия, Шереметьево (аэропорт)
Фигурант дела о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево признал вину

РИА Новости: арестованный фигурант дела о хищении у бойцов СВО признал вину

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Фигурант уголовного дела о хищении денег у бойцов СВО в "Шереметьево", ранее находившийся в международном розыске, признал вину, сообщил РИА Новости информированный источник.
В настоящее время мужчина находится в одном из следственных изоляторов Москвы, ранее сообщил РИА Новости источник, не уточнив, где обвиняемый был задержан и был ли он экстрадирован в Россию.
"Вину он признал, досудебное соглашение пока не заключал", - рассказал собеседник агентства.
По данным следствия, банда намеренно выбирала жертвами участников СВО, прибывающих в аэропорт "Шереметьево", и похищала у них деньги. Большинство эпизодов касаются завышенных цен на такси: изначально адекватная стоимость к концу поездки кратно увеличивалась. За отказ платить потерпевшим угрожали физическим насилием, указано в материалах. По делу арестовано более 40 человек. Сумма ущерба составляет больше четырех миллионов рублей.
ПроисшествияМоскваРоссияШереметьево (аэропорт)
 
 
