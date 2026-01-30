Фигурант дела о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево признал вину

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Фигурант уголовного дела о хищении денег у бойцов СВО в "Шереметьево", ранее находившийся в международном розыске, признал вину, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Вину он признал, досудебное соглашение пока не заключал", - рассказал собеседник агентства.
По данным следствия, банда намеренно выбирала жертвами участников СВО, прибывающих в аэропорт "Шереметьево", и похищала у них деньги. Большинство эпизодов касаются завышенных цен на такси: изначально адекватная стоимость к концу поездки кратно увеличивалась. За отказ платить потерпевшим угрожали физическим насилием, указано в материалах. По делу арестовано более 40 человек. Сумма ущерба составляет больше четырех миллионов рублей.
