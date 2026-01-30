Рейтинг@Mail.ru
Арестован фигурант дела о хищении денег у бойцов СВО в "Шереметьево" - РИА Новости, 30.01.2026
03:21 30.01.2026
Арестован фигурант дела о хищении денег у бойцов СВО в "Шереметьево"
Арестован фигурант дела о хищении денег у бойцов СВО в "Шереметьево" - РИА Новости, 30.01.2026
Арестован фигурант дела о хищении денег у бойцов СВО в "Шереметьево"
Арестован находившийся в международном розыске фигурант уголовного дела о хищении денег у бойцов СВО в "Шереметьево", он находится в московском следственном... РИА Новости, 30.01.2026
происшествия, россия, шереметьево (аэропорт)
Происшествия, Россия, Шереметьево (аэропорт)
Арестован фигурант дела о хищении денег у бойцов СВО в "Шереметьево"

РИА Новости: арестован фигурант дела о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Арестован находившийся в международном розыске фигурант уголовного дела о хищении денег у бойцов СВО в "Шереметьево", он находится в московском следственном изоляторе, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Фигурант находится в СИЗО. Ранее суд выносил решение о его заочном аресте", - сказал собеседник агентства.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
В деле о хищении у бойцов СВО в Шереметьево появилось новое производство
28 октября 2025, 02:28
Он не уточнил, где именно задержали обвиняемого и был ли он экстрадирован в Россию.
По данным следствия, банда намеренно выбирала жертвами участников СВО, прибывающих в аэропорт "Шереметьево", и похищала у них деньги. Большинство эпизодов касаются завышенных цен на такси: изначально адекватная стоимость к концу поездки кратно увеличивалась. За отказ платить потерпевшим угрожали физическим насилием, указано в материалах. По делу арестовано более 40 человек. Сумма ущерба составляет больше четырех миллионов рублей.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Полицейские в деле о хищении денег у бойцов СВО заминали истории
2 октября 2025, 03:14
 
