Арестован фигурант дела о хищении денег у бойцов СВО в "Шереметьево"

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Арестован находившийся в международном розыске фигурант уголовного дела о хищении денег у бойцов СВО в "Шереметьево", он находится в московском следственном изоляторе, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Фигурант находится в СИЗО. Ранее суд выносил решение о его заочном аресте", - сказал собеседник агентства.
Он не уточнил, где именно задержали обвиняемого и был ли он экстрадирован в Россию.
По данным следствия, банда намеренно выбирала жертвами участников СВО, прибывающих в аэропорт "Шереметьево", и похищала у них деньги. Большинство эпизодов касаются завышенных цен на такси: изначально адекватная стоимость к концу поездки кратно увеличивалась. За отказ платить потерпевшим угрожали физическим насилием, указано в материалах. По делу арестовано более 40 человек. Сумма ущерба составляет больше четырех миллионов рублей.
