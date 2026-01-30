Рейтинг@Mail.ru
Анохин: формирование олеохимического кластера стартовало на Смоленщине
Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
19:09 30.01.2026
Анохин: формирование олеохимического кластера стартовало на Смоленщине
Анохин: формирование олеохимического кластера стартовало на Смоленщине - РИА Новости, 30.01.2026
Анохин: формирование олеохимического кластера стартовало на Смоленщине
Формирование олеохимического промышленного кластера началось в Смоленской области, сообщил губернатор региона Василий Анохин. РИА Новости, 30.01.2026
смоленская область, россия, москва, василий анохин
Анохин: формирование олеохимического кластера стартовало на Смоленщине

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Формирование олеохимического промышленного кластера началось в Смоленской области, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
"Это объединение предприятий, которые занимаются производством продукции на основе натуральных масел и жиров. Соглашение с Ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ России о реализации проекта накануне заключило в Москве министерство промышленности и торговли Смоленской области", – написал в своем телеграм-канале Анохин.
Он отметил, что формирование олеохимического кластера станет важным шагом в выполнении задач, поставленных президентом России.
"Это стратегический проект для развития химической отрасли Смоленской области. Якорным предприятием кластера станет Вяземский завод синтетических продуктов", – подчеркнул Анохин.
Также глава региона сказал, что кластер обеспечит комплексное развитие химической отрасли в Смоленской области. Среди ключевых результатов – укрепление кооперации предприятий, увеличение объемов производства, создание новых рабочих мест, привлечение федеральной поддержки.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Анохин обсудил планы по подготовке к празднованию юбилея поселка Хиславичи
Вчера, 13:32
 
