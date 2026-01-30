Анохин: формирование олеохимического кластера стартовало на Смоленщине

"Это объединение предприятий, которые занимаются производством продукции на основе натуральных масел и жиров. Соглашение с Ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ России о реализации проекта накануне заключило в Москве министерство промышленности и торговли Смоленской области", – написал в своем телеграм-канале Анохин.