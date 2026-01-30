Анохин обсудил планы по подготовке к празднованию юбилея поселка Хиславичи

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин обсудил с главой поселка Хиславичи Сергеем Шапкиным планы и задачи по празднованию 500-летия со дня основания муниципалитета.

В течение текущего года в поселке будут проходить мероприятия, приуроченные к этой дате, а основные праздничные события состоятся с 3 по 5 июля.

"Большое внимание уделяется благоустройству общественных пространств. Планы по их обновлению практически выполнены в прошлом году. Благоустроены скверы на улице Советской и "Салтыковский парк" — уложена брусчатка, обустроены газоны, установлены скамейки, качели и декоративные элементы", — написал Анохин в своем телеграм-канале.

В одном из скверов появилась арт-лавочка "Хиславичи" с подсветкой. Обновлена доска почета: заменено покрытие, приведены в порядок стенды, установлены лавочки и вазоны.

По словам губернатора, к юбилею поселок получает и новое праздничное оформление. Установлены световые фигуры, декоративные консоли, арки и малые архитектурные формы. Смонтирована новая крыша сцены для проведения мероприятий, установлена ель и цветочные вазоны. В "Салтыковском парке" появились беседки, которые станут местом отдыха для жителей и гостей.

Отдельное направление — развитие спортивной инфраструктуры. В 2025 году в Хиславичах оборудована площадка ГТО, установлен хоккейный корт. Проведен капитальный ремонт трибун на стадионе, обновлено ограждение, в 2026 году продолжится благоустройство прилегающей территории.