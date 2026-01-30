Рейтинг@Mail.ru
Анохин обсудил планы по подготовке к празднованию юбилея поселка Хиславичи
Смоленская область
Смоленская область
 
13:32 30.01.2026
Анохин обсудил планы по подготовке к празднованию юбилея поселка Хиславичи
Анохин обсудил планы по подготовке к празднованию юбилея поселка Хиславичи - РИА Новости, 30.01.2026
Анохин обсудил планы по подготовке к празднованию юбилея поселка Хиславичи
Губернатор Смоленской области Василий Анохин обсудил с главой поселка Хиславичи Сергеем Шапкиным планы и задачи по празднованию 500-летия со дня основания... РИА Новости, 30.01.2026
смоленская область
смоленская область
василий анохин
смоленская область
Новости
смоленская область, василий анохин
Смоленская область, Смоленская область, Василий Анохин
Анохин обсудил планы по подготовке к празднованию юбилея поселка Хиславичи

Анохин обговорил задачи по подготовке к празднованию 500-летия поселка Хиславичи

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин обсудил с главой поселка Хиславичи Сергеем Шапкиным планы и задачи по празднованию 500-летия со дня основания муниципалитета.
В течение текущего года в поселке будут проходить мероприятия, приуроченные к этой дате, а основные праздничные события состоятся с 3 по 5 июля.
Количество субъектов МСП в Смоленской области впервые превысило 40,5 тысячи
28 января, 16:19
Количество субъектов МСП в Смоленской области впервые превысило 40,5 тысячи
28 января, 16:19
"Большое внимание уделяется благоустройству общественных пространств. Планы по их обновлению практически выполнены в прошлом году. Благоустроены скверы на улице Советской и "Салтыковский парк" — уложена брусчатка, обустроены газоны, установлены скамейки, качели и декоративные элементы", — написал Анохин в своем телеграм-канале.
В одном из скверов появилась арт-лавочка "Хиславичи" с подсветкой. Обновлена доска почета: заменено покрытие, приведены в порядок стенды, установлены лавочки и вазоны.
По словам губернатора, к юбилею поселок получает и новое праздничное оформление. Установлены световые фигуры, декоративные консоли, арки и малые архитектурные формы. Смонтирована новая крыша сцены для проведения мероприятий, установлена ель и цветочные вазоны. В "Салтыковском парке" появились беседки, которые станут местом отдыха для жителей и гостей.
Отдельное направление — развитие спортивной инфраструктуры. В 2025 году в Хиславичах оборудована площадка ГТО, установлен хоккейный корт. Проведен капитальный ремонт трибун на стадионе, обновлено ограждение, в 2026 году продолжится благоустройство прилегающей территории.
"Юбилейный год наполнен насыщенной культурной программой. С января в поселке проходят еженедельные мероприятия: спортивные турниры, концерты, театральные постановки, выставки, фестивали и творческие встречи. В программе — выступления театров, филармонии, народных и фольклорных коллективов, районные и международные соревнования, а также традиционные праздники и памятные даты", — заключил Анохин.
Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Анохин: В Смоленской области модернизирован завод коммунального литья
29 января, 19:58
 
Смоленская область, Василий Анохин
 
 
