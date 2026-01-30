https://ria.ru/20260130/anokhin-2071219015.html
Анохин обсудил планы по подготовке к празднованию юбилея поселка Хиславичи
Анохин обсудил планы по подготовке к празднованию юбилея поселка Хиславичи - РИА Новости, 30.01.2026
Анохин обсудил планы по подготовке к празднованию юбилея поселка Хиславичи
Губернатор Смоленской области Василий Анохин обсудил с главой поселка Хиславичи Сергеем Шапкиным планы и задачи по празднованию 500-летия со дня основания... РИА Новости, 30.01.2026
смоленская область
смоленская область
василий анохин
смоленская область
Анохин обсудил планы по подготовке к празднованию юбилея поселка Хиславичи
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин обсудил с главой поселка Хиславичи Сергеем Шапкиным планы и задачи по празднованию 500-летия со дня основания муниципалитета.
В течение текущего года в поселке будут проходить мероприятия, приуроченные к этой дате, а основные праздничные события состоятся с 3 по 5 июля.
"Большое внимание уделяется благоустройству общественных пространств. Планы по их обновлению практически выполнены в прошлом году. Благоустроены скверы на улице Советской и "Салтыковский парк" — уложена брусчатка, обустроены газоны, установлены скамейки, качели и декоративные элементы", — написал Анохин в своем телеграм-канале.
В одном из скверов появилась арт-лавочка "Хиславичи" с подсветкой. Обновлена доска почета: заменено покрытие, приведены в порядок стенды, установлены лавочки и вазоны.
По словам губернатора, к юбилею поселок получает и новое праздничное оформление. Установлены световые фигуры, декоративные консоли, арки и малые архитектурные формы. Смонтирована новая крыша сцены для проведения мероприятий, установлена ель и цветочные вазоны. В "Салтыковском парке" появились беседки, которые станут местом отдыха для жителей и гостей.
Отдельное направление — развитие спортивной инфраструктуры. В 2025 году в Хиславичах оборудована площадка ГТО, установлен хоккейный корт. Проведен капитальный ремонт трибун на стадионе, обновлено ограждение, в 2026 году продолжится благоустройство прилегающей территории.
"Юбилейный год наполнен насыщенной культурной программой. С января в поселке проходят еженедельные мероприятия: спортивные турниры, концерты, театральные постановки, выставки, фестивали и творческие встречи. В программе — выступления театров, филармонии, народных и фольклорных коллективов, районные и международные соревнования, а также традиционные праздники и памятные даты", — заключил Анохин.