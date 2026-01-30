Путин заявил, что Африка заинтересована в лицензионной военной продукции

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Африканские партнеры РФ заинтересованы в организации лицензионного производства российской военной продукции в своих странах, заявил президент России Владимир Путин.
Путин в пятницу проводит заседание Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества (ВТС).
"Сегодня, несмотря на давление со стороны Запада, африканские партнеры выражают готовность к расширению отношений с Россией в военной и военно-технической областях. Речь идет не только об увеличении поставок российского военного экспорта, но и закупке других вооружений, других и материалов, и изделий. Имею в виду комплексное сервисное обслуживание ранее поставленной техники, организацию лицензионного производства российской военной продукции и некоторые другие вопросы", - сказал Путин в ходе заседания.
Ранее Путин сообщил, что российские экспортные контракты в сфере ВТС в целом устойчиво выполнялись, несмотря на давление со стороны западных стран.