Путин заявил, что Африка заинтересована в лицензионной военной продукции

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Африканские партнеры РФ заинтересованы в организации лицензионного производства российской военной продукции в своих странах, заявил президент России Владимир Путин.

Ранее Путин сообщил, что российские экспортные контракты в сфере ВТС в целом устойчиво выполнялись, несмотря на давление со стороны западных стран.