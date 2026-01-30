Участница аферы с похищением подростка в Красноярске заявила о невиновности

КРАСНОЯРСК, 30 янв — РИА Новости. Девушка, принимавшая участие в афере с похищением подростка в Красноярске, заявила, что сама стала жертвой мошенников, рассказали РИА Новости в региональном главке Следственного комитета.
«
"Девушка вины не признает, говорит, находилась под влиянием мошенников", — сказал собеседник агентства.
Четырнадцатилетний подросток ушел из дома в Красноярске вечером 22 января. С заявлением в полицию обратился его отец. Он получил сообщение о похищении сына с требованием выкупа в 350 тысяч долларов, а также видеообращение самого мальчика с просьбой выполнить это условие.
На следующий день школьника нашли в арендованной квартире примерно в 18 километрах от дома. С ним была 18-летняя жительница Сургута. Выяснилось, что она прилетела в Красноярск, пришла домой к подростку, там они вместе взломали сейфы и забрали около трех миллионов рублей. Вечером того же дня девушка передала деньги мошенникам, оставив себе 30 тысяч.
Жительнице Сургута предъявили обвинения по статье "Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере". Суд отправил ее под стражу.