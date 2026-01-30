Энергоблок №1 Курской АЭС-2 ввели в эксплуатацию

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Опытно-промышленная эксплуатация начата на новом энергоблоке №1 Курской АЭС-2, сообщил в пятницу оператор всех АЭС в России концерн "Росэнергоатом" (электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом").
"Двадцать девятого января 2026 года на первом энергоблоке Курской АЭС-2 с реактором ВВЭР-ТОИ началась опытно-промышленная эксплуатация – этап, следующий за этапом энергетического пуска. Программа предусматривает постепенное повышение мощности энергоблока до номинального уровня – 100%", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас "самый новый атомный энергоблок России выведен на 40% мощности".
"Опытно-промышленная эксплуатация – решающий этап, на нем подтверждается соответствие проекту систем и оборудования энергоблока при разных эксплуатационных режимах. На Курской АЭС-2 мы строим самые мощные энергоблоки России по проекту ВВЭР-ТОИ. И с переходом в опытно-промышленную эксплуатацию первый атомный гигант находится уже в шаге от полноценного ввода в строй. Это большое достижение всей команды Курской АЭС-2 и Концерна "Росэнергоатом", которая в режиме каждодневного подвига приближает ввод энергоблока в промышленную эксплуатацию", - отметил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев, слова которого приведены в сообщении.
С момента включения в сеть первого энергоблока Курской АЭС-2 31 декабря 2025 года коллектив станции провел комплекс испытаний и получил положительное заключение Ростехнадзора на переход к этапу опытно-промышленной эксплуатации, подтверждающее безопасность и соответствие мировым стандартам качества. "Впереди - проведение ряда испытаний и нейтронно-физических исследований. После этого предстоит подтвердить системному оператору готовность нести нагрузку на рынке мощности и получить в Ростехнадзоре заключение о соответствии энергоблока высоким стандартам, предъявляемым к современным атомным энергоблокам", - отмечает "Росэнергоатом".
В промышленную эксплуатацию энергоблок №1 Курской АЭС-2 планируется сдать в 2026 году.