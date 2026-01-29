Рейтинг@Mail.ru
Аналитик рассказал, какой будет цена золота в конце 2026 года - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:03 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/zoloto-2071097125.html
Аналитик рассказал, какой будет цена золота в конце 2026 года
Аналитик рассказал, какой будет цена золота в конце 2026 года - РИА Новости, 29.01.2026
Аналитик рассказал, какой будет цена золота в конце 2026 года
Стоимость золота в мире в конце текущего года может быть практически любой на фоне ажиотажного спроса, в среднем ожидается на уровне 5000 долларов за тройскую... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T23:03:00+03:00
2026-01-29T23:03:00+03:00
экономика
бкс мир инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025735813_208:0:3849:2048_1920x0_80_0_0_2e1b34ee1fa0b714221514e251dd8d46.jpg
https://ria.ru/20260129/minfin-2071002742.html
https://ria.ru/20260129/tseny-2070899052.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025735813_663:0:3394:2048_1920x0_80_0_0_300545d256085adb8c8d886fd4781420.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, бкс мир инвестиций
Экономика, БКС Мир инвестиций
Аналитик рассказал, какой будет цена золота в конце 2026 года

Болотских: цена золота к концу 2026 года стабилизируется на уровне $5000 тыс

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПроизводство золотых слитков высшей пробы
Производство золотых слитков высшей пробы - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Производство золотых слитков высшей пробы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Стоимость золота в мире в конце текущего года может быть практически любой на фоне ажиотажного спроса, в среднем ожидается на уровне 5000 долларов за тройскую унцию, такое мнение высказал РИА Новости аналитик "БКС Мир инвестиций" Даниил Болотских.
"На конец 2026 года цена на золото может быть практически любая. Золото окончательно стало спекулятивным, высокорисковым активом, и однозначно предсказать, как долго продлится ажиотаж, затруднительно … В наших моделях мы закладываем цену на золото на уровне 5000 долларов за унцию, но не исключаем пересмотра в случае продолжения ажиотажного спроса на рынке", - предполагает Болотских, говоря о стоимости металла в конце года.
Металлург переносит горячий отлитый золотой слиток высшей пробы - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Минфин предложил ограничить вывоз физлицами золотых слитков
Вчера, 15:13
По его словам, доля резервов центральных банков в золоте по-прежнему не превышает 30%. "Исторически максимальная доля золота в совокупных мировых резервах центральных банков превышала 60% - то есть спрос со стороны регуляторов еще может существовать достаточно долго", - уточнил аналитик.
Тем не менее Всемирный совет по золоту (WGC) сообщил, что из-за рекордных цен на драгметалл спрос со стороны регуляторов будет продолжать снижаться в 2026 году, за прошлый год он сократился на 20%, отметил Болотских.
Он подчеркнул, что инвестиционный спрос был одним из главных драйверов роста цен на золото в прошлом году, рост превысил 80%. "Сегодня на рынке ажиотаж – мировой капитал бежит от рисков ужесточения геополитической напряженности и золото становится бенефициаром", - заключил аналитик.
Ранее в четверг стоимость драгметалла обновила исторический максимум и достигла 5 625,89 доллара, однако позже развернулась вниз. В прошлом году золото подорожало примерно в 1,6 раза, а с начала января - на 23%.
Аффинированное золото и серебро высшей пробы 99,99 процентов чистоты в гранулах - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Биржевые цены на золото и серебро побили рекорды
Вчера, 07:21
 
ЭкономикаБКС Мир инвестиций
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала