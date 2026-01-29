Аналитик рассказал, какой будет цена золота в конце 2026 года

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Стоимость золота в мире в конце текущего года может быть практически любой на фоне ажиотажного спроса, в среднем ожидается на уровне 5000 долларов за тройскую унцию, такое мнение высказал РИА Новости аналитик "БКС Мир инвестиций" Даниил Болотских.

"На конец 2026 года цена на золото может быть практически любая. Золото окончательно стало спекулятивным, высокорисковым активом, и однозначно предсказать, как долго продлится ажиотаж, затруднительно … В наших моделях мы закладываем цену на золото на уровне 5000 долларов за унцию, но не исключаем пересмотра в случае продолжения ажиотажного спроса на рынке", - предполагает Болотских, говоря о стоимости металла в конце года.

По его словам, доля резервов центральных банков в золоте по-прежнему не превышает 30%. "Исторически максимальная доля золота в совокупных мировых резервах центральных банков превышала 60% - то есть спрос со стороны регуляторов еще может существовать достаточно долго", - уточнил аналитик.

Тем не менее Всемирный совет по золоту (WGC) сообщил, что из-за рекордных цен на драгметалл спрос со стороны регуляторов будет продолжать снижаться в 2026 году, за прошлый год он сократился на 20%, отметил Болотских.

Он подчеркнул, что инвестиционный спрос был одним из главных драйверов роста цен на золото в прошлом году, рост превысил 80%. "Сегодня на рынке ажиотаж – мировой капитал бежит от рисков ужесточения геополитической напряженности и золото становится бенефициаром", - заключил аналитик.