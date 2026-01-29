Рейтинг@Mail.ru
Стоимость золота превысила отметку в $5,5 тысячи за тройскую унцию - РИА Новости, 29.01.2026
03:33 29.01.2026 (обновлено: 05:43 29.01.2026)
Стоимость золота превысила отметку в $5,5 тысячи за тройскую унцию
Стоимость золота на бирже достигла нового исторического максимума, превысив 5,5 тысячи долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. РИА Новости, 29.01.2026
2026
Новости
Золото
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Стоимость золота на бирже достигла нового исторического максимума, превысив 5,5 тысячи долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на ночь среды цена на золото на нью-йоркской бирже Comex достигла 5584,3 доллара за тройскую унцию.
Накануне биржевая стоимость золота впервые в истории превысила отметку в 5,2 тысячи долларов за тройскую унцию.
Как отметил эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, при сохранении высокой напряженности на международной арене, санкций и усилении торговой деглобализации стоимость золота может достичь десяти тысяч долларов в течение трех-четырех лет.
