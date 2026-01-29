Стоимость золота превысила отметку в $5,5 тысячи за тройскую унцию

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Стоимость золота на бирже достигла нового исторического максимума, превысив 5,5 тысячи долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.

По состоянию на ночь среды цена на золото на нью-йоркской бирже Comex достигла 5584,3 доллара за тройскую унцию.

Накануне биржевая стоимость золота впервые в истории превысила отметку в 5,2 тысячи долларов за тройскую унцию.