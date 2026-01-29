Стоимость золота достигла нового максимума

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Стоимость золота на бирже достигла нового исторического максимума, превысив 5,4 тысячи долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.

По состоянию на 01.12 мск цена на золото на нью-йоркской бирже Comex достигла 5411 долларов за тройскую унцию.

Накануне биржевая стоимость золота впервые в истории превысила отметку в 5,2 тысячи долларов за тройскую унцию.