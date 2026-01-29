Рейтинг@Mail.ru
01:16 29.01.2026 (обновлено: 01:40 29.01.2026)
Стоимость золота достигла нового максимума
Стоимость золота достигла нового максимума
Стоимость золота на бирже достигла нового исторического максимума, превысив 5,4 тысячи долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. РИА Новости, 29.01.2026
Стоимость золота достигла нового максимума

Биржевая стоимость золота превысила отметку в $5,4 тысяч за тройскую унцию

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГотовые маркированные слитки золота высшей пробы
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Стоимость золота на бирже достигла нового исторического максимума, превысив 5,4 тысячи долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 01.12 мск цена на золото на нью-йоркской бирже Comex достигла 5411 долларов за тройскую унцию.
Накануне биржевая стоимость золота впервые в истории превысила отметку в 5,2 тысячи долларов за тройскую унцию.
Как отметил эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, при сохранении высокой напряженности на международной арене, санкций и усилении торговой деглобализации стоимость золота может достичь десяти тысяч долларов в течение трех-четырех лет.
