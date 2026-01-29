Рейтинг@Mail.ru
02:17 29.01.2026
https://ria.ru/20260118/vklady-2068560421.html
Россиян предупредили о вложениях в золото, которые могут разорить

Бизнес-консультант Русяев: покупка золотых монет может оказаться убыточной

МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Несмотря на рост цен на золото, покупка нумизматических или коллекционных монет из него может принести убытки, рассказал агентству "Прайм" бизнес-консультант, основатель бизнес-сообщества "Русяев Клуб" Илья Русяев.
«
"Продать их быстро часто невозможно без дисконта. Кроме того, нужно хорошо разбираться в теме. Банк России прямо описывает практику переделки подлинных монет и изготовления имитаций, чтобы продать их как редкие нумизматические образцы", — предупредил он.
Сохранность критична даже для инвестиционных монет и слитков, кроме того, для них нужны подтверждающие документы. А уж нумизматика – рынок скорее для коллекционеров, которые осознают риски подделок и неликвида, нежели для инвесторов, считает бизнес-консультант.
Обезличенные металлические счета (ОМС) не входят в систему страхования вкладов, а торговля золотом через сомнительные платформы и брокеров без лицензии несет серьезные финансовые риски. Купить золото и передать его курьеру или положить на "защищенный счет" предлагают только мошенники, напомнил Русяев.
Надпись Вклады на фоне работы менеджеров в банке - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Аналитик назвала замену вкладам при снижении доходности
18 января, 03:18
 
